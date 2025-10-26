「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）

セ・リーグ王者の底力を見せつけた。鮮やかな逆転勝ちで、阪神・藤川球児監督は日本シリーズ初勝利。試合後のインタビューでは開口一番、「おもしろい野球でしたね」。シンプルな言葉が熱戦を物語った。

「ホントに普通のゲームの気持ちで、どんなゲームになるか分からないですけど、とにかくおもしろいゲームになればと思ってました。厳しいけどおもしろいですね」

日本シリーズでも指揮官の采配はキレキレだ。「６番・左翼」でサプライズ起用した島田が躍動。劣勢の中、打って、守って、走って、反撃ムードを作り上げ「いい活躍だった」とたたえた。

継投策も見事に的中した。六回まで１０３球の村上を七回まで続投。「尻上がりに調子を上げていきながら、自チームの攻撃を待つ。シーズンそのままの投球でした」。エースを信頼し、奮闘をねぎらった。

１点リードの八回２死二塁で代打・山川が登場すると、２番手・及川から石井にスイッチ。右腕は山川に四球を与えたものの、野村を打ち取り、リードを守り抜いた。九回も右腕をイニングまたぎで起用し「それだけのゲームだったと。彼がよくやってくれている」と信頼を強調した。

接戦を制し、過去７戦全敗のペイペイドームで日本シリーズ初白星だ。「明日はニューゲームですから。今からしっかり考えて、自分の野球をする。これに尽きますね」。どっしり構え、得意のビジターゲームで一気に連勝を狙う。