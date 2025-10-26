「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第３日」（２５日、マスターズＧＣ＝パー７２）

２位に４打差の単独首位から出た佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が９バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算２０アンダーで後続との差を広げた。８打差の２位は６７で回った菅楓華（２０）＝ニトリ。この日２０歳の誕生日を迎えた中村心＝ヤマエグループＨＤ＝は７２で、２位から通算８アンダーの４位に後退した。

６４のビッグスコアでツアー通算４勝目に向けて独走態勢を固めた佐久間は、まず「すっごい悔しいので今から練習します」と、しかめっ面をした。９アンダーで迎えた１７番パー３で、５番アイアンでのティーショットがバンカーに入って、今大会初のボギー。唯一のミスが気に食わなかった。

裏を返せば、それほど圧倒的なゴルフだった。１番パー５の３打目、７９ヤードを“ＯＫ”につけてバーディー発進すると、５番からは５連続。ショットはきれ、パターも入った。

後半に入っても１１、１２番と連続バーディーを奪った。この時点で通算２０アンダーとし、２０１４年に大山志保が作ったトーナメントレコード（７２ホール）を超える躍進ぶり。最終日に１オーバーまでなら、大会の歴史に名を残すことになる。それでも自身のスコアを気にすることなく「ずっと『今のはどうだった』『この１打をどう打つか』ということに集中できた」と振り返った。

圧巻のラウンドに、今季米ツアーで優勝した同組の岩井明も３打伸ばす好プレーだったが「Ｓｈｅ ｗａｓ ｏｎ ｆｉｒｅ！（キレッキレのゴルフ）でしたね」と感心するしかなかった。逆転での女王を目指す河本も６組前で５アンダーと食い下がったが「（バーディーを）取っても取っても、朱莉ちゃんが離れていってましたね」と脱帽した。

２位に８打差。過去にこの差の逆転劇は３例しかない。４勝目に“王手”で迎える最終日、佐久間は「調子がいいので」何も変えることはしないと言った。「１日４アンダー、という目標に向かって。父からは『２０アンダーいけたらいいんじゃない』って言われていたので、せめて落とさないように」。条件がそろった中、どんなプレーを演じるか。