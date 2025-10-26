「スピードスケート・全日本距離別選手権」（２５日、エムウェーブ）

女子１０００メートルは、北京五輪金メダリストの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分１４秒７４で９年連続９度目の制覇を果たした。この種目の優勝回数で小平奈緒の８度を上回り、単独最多となった。山田梨央（直富商事）が１分１５秒１５で２位となり、５００メートルを制した吉田雪乃（寿広）が３位。同５０００メートルは堀川桃香（２２）＝富士急＝が７分６秒６５で４連覇した。

９連覇が決まると、笑みがこぼれた。高木が小平を上回る快挙。「最低限の（１分）１４秒を出すことはクリアできたので、そこはひとつ良かった。レース内容としては、反省点が数多く見受けられた。笑顔と苦笑いと、っていう感じですね」と振り返った。

「大きな反省点としては、最初のスタートの後のコーナー」と課題を挙げたが、１４秒台のタイムには笑顔。それでも、ミラノ・コルティナ五輪に向かうには「今のこの状況だと、世界と戦うとなると全然歯が立たない」と慢心は一切ない。

９連覇については「この年齢までやっていて良かった点のひとつではある。長くやっていないとできないことでもあった」と素直に喜びを語った。もっとも、「安堵（あんど）していてはいけない」とも話し、表情を引き締めた。

２６日には大本命の１５００メートルが行われる。五輪で悲願の金メダルを目指す種目だ。「この短期間の中で数多くのことを、今考えて実行している最中。手応えを感じている部分もあるので、攻めていきたい」と力を込めた。