人の人生を狂わせかねないゴシップ情報。週刊誌の直撃を受けるも、その内容が全くのデタラメだった人気芸人が、情報の発信源を辿る「逆取材」を敢行した。

【映像】人気芸人の“ガセネタ”を流した犯人を暴露

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させるABEMA『ドーピングトーキング』#8が10月25日に放送された。お笑いコンビ・ザ・マミィの酒井貴士は、今年2月に週刊誌2社から突撃取材を受けたことを告白。しかし、その内容は全くのデタラメだったと語る。

「“僕の子どもが、奥さんが他の芸人と不倫してできた子どもで、僕が慰謝料200万円をもらって育てている”というものだったけど、全くのデタラメ。記者に『全然違います』『そんな話ございません』と話して納得してもらい、記事にはならなかった。ただ、これが記事になってたら、子どもが将来見た時にすごく悲しむし、奥さんも僕と一緒に外を歩けなくなってしまう」

酒井は、このデタラメな噂がどこから広まったのか、週刊誌に「逆取材」をすることを決意。突撃してきた2社のうち、取材に応じてくれた1社の記者に喫茶店で会うことに成功した。

記者の話によれば、この噂は週刊誌界隈で「結構有名な話」。確度が高く、最後の“ダメ押し”で確証をとるための突撃だった。記者は「指示されて行っただけで、出所ははっきりわからない」と語る。ただ、上司が定期的に「会合」を開催しており、そこには「芸人、テレビ関係者、事務所内のマネージャー」といった近しい面々が顔を揃えていることが判明した。

記者は続けて、「芸人さんの噂はだいたい芸人さんからです」と明かしたという。そこで、酒井が楽屋などで芸人仲間に「こういう噂知ってますか？」と聞き回ると、「◯◯から聞いた」「俺も◯◯から聞いた」といった反応があったという。

そこでまず浮上したのが、お笑い芸人のみなみかわ。直接話を聞きに行くと、「ちゃうねん！広めてるちゃうねん！本当に酒井が心配で、内容が内容だから直接聞けへんねん。で、『ほんまなん？』って聞き回ってた」という回答。謝罪もあり、酒井は「面白がってじゃなかった」とわかったことで、理解を示した。

さらに情報を追うため、みなみかわに情報の出どころを聞くと、お茶を濁されながらも、TKO・木本武宏の名前を聞き出すことに成功した。酒井は関係性がない人物の登場に疑問を抱きながらも、みなみかわに連絡をとってもらうことに。すると、「情報ソースはNGで」という回答だった。

そんな中、酒井はある芸人から“意味深”なLINEが来ていたことを思い出した。その内容は「急にすいません。ちょっと色々な噂をきいたよ。かなり本当に最悪だね。。。僕みたいなもんがなんですが本当になにか協力できることがあったらいつでも言ってね。俺たちは絶対酒井の味方だから。本当に元気だしてね」というもので、送り主はモグライダー・ともしげ。当時は心当たりがないまま、何の噂を誰から聞いたかを確認すると、とろサーモン・久保田かずのぶから忘年会で聞いたことが判明した。

次は、久保田に連絡をとることに。すると、「俺にだけ本当のことを言ってくれ。絶対守ってやるから」と、信じ切った口ぶりだったそうだ。またその情報の出どころを聞くと、さらに先輩の名前があがってきた。

そこで酒井は「はっと気づいたんです」。その先輩と3年前にパチンコ店で偶然会い、流れで飲みに行った際、結婚の相談をする中で、過去の複雑な恋愛遍歴を話したという。「そういう全員の話が3年の間に、その人の中でごちゃごちゃとなって、違う1人の“新しい女性”を作り上げてしまった。さらに勝手に新情報を付け加えて激ヤバの1人の女性を世にリリースして、噂が広まった」と推測した。

酒井は、この人物こそが噂の犯人だと確信。その先輩芸人に「今こういう噂が広まってまして、もう話すのはやめていただきたいです」と直接メッセージを送った。すると、返ってきたのは、「訂正しとくわ」というわずか一言。この返信から、酒井は「自分が噂を言ったという自白にもなる」と語った。

スタジオでその人物の名前を追及された酒井は、ポロッと告白。具体名は明かされなかったが、芸人らからは「『訂正しとくわ』って言いそう」との声があがっていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）