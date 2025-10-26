「ラグビー・リポビタンＤチャレンジカップ、日本代表１５−１９オーストラリア代表」（２５日、国立競技場）

テストマッチが行われ、世界ランキング１３位の日本代表は同７位のオーストラリア代表に１５−１９で惜敗した。Ｗ杯２度優勝の強豪から初勝利はならず、対戦成績は７戦全敗。日本は後半、プロップ竹内柊平（２７）＝東京ＳＧ＝とフランカーのベン・ガンター（２８）＝埼玉＝がトライを奪うなど４点差に迫ったが、届かなかった。今後は欧州に遠征し、次戦は１１月１日（日本時間２日未明）にロンドンで世界ランキング１位の南アフリカと対戦する。

ノーサイドの瞬間、日本代表はピッチにはいつくばって悔しさをかみしめた。Ｗ杯２度の優勝を誇る強豪ワラビーズと７度目の対戦で、１トライで逆転の４点差まで猛追したものの、あと一歩及ばず。歴史的初勝利はお預けとなり、国立競技場の４万１６１２人の熱狂はため息に変わった。

前半は３−１４で折り返したが、後半はスピードを生かした高速ラグビーを展開し、竹内、ガンターがトライを決めて猛追。後半２２分にＳＯ李承信がゴールを決めて１５−１９まで迫ったが、残り時間で歴史を動かすことはできなかった。

チームに復帰した最年長のナンバー８リーチは「勝てる試合だった。４点差で（残り）１０分くらいあって、どうやってスコアにつなげるか。あと一歩だが、勝ち切らないといけない試合」と悔しさをあらわにした。ただ、強豪に肉薄し、さらに次戦は世界ランク１位の南アフリカに挑むだけに「チームとしていい経験ができた。自信がついてきた。Ｗ杯２年前で、自分たちの可能性が見えてきた」とうなずいた。