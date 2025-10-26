インスタ情報で最速153キロまで進化…現代ならではの情報活用

プロ野球のドラフト会議が23日に都内で行われ、上智大の正木悠馬投手が西武の育成6位指名を受けた。早慶に並ぶ難関私立大として知られる同大からは初のドラフト指名だ。現在の最速153キロに達するまでの情報は、全てネット動画で得てきたと口にする原石。その手法では限界を感じ始めたところで、プロ入りという切符をつかめたのだという。新たに得る環境で、大化けを遂げる予感だ。

神奈川県出身の正木は、親の仕事の都合で2度の米国在住を経験している。高校は、当時居住していた米ワシントン州のレドモンド高校に通った。地域の公立高校で、米国らしく季節ごとに様々なスポーツに取り組んだ。とにかく自由に、自分で考えながらうまくなる方法を探すという環境だった。

入学した上智大も、東都大学リーグの3部。与えられる練習はないと言ってよかった。ただ。本格的に投手を始めた入学当時は最速140キロだった直球が、2年の入れ替え戦では145キロになっていた。3年春のオープン戦では、ついに150キロに乗った。インスタグラムで見つけた動画にあった、体重移動の仕方を実践してみると「ボンっと出たんです」。プロを目指してみようと本気で思い始めた。

「野球の情報は、本当にすべてネットから得たと言ってもいい」と言い切る。「ネットに載っている情報は、一通り見ているんじゃないかっていうくらい見ています」とも。都内の自宅から、土日の練習が行われる神奈川県秦野市のグラウンドまでは電車で片道2時間半。その間も参考になる動画を探したり、自分の姿と見比べたりして活用してきた。工夫が結果につながるのが楽しかった。

ネット情報を試し続ける限界も…プロの指導が「本当に楽しみ」

一方、自分のレベルが上がるにつれ、ある思いも湧いた。「動画を見るだけではちょっと限界を感じ始めているというか、それだけでは無理だなと思い始めていたんです」。試行錯誤を繰り返しながら自分の“実”にしていくのはいいが、成功の確率を上げないとこの上には行けないと感じたのだ。

「動画を見てもそもそも、その情報が正しいのかわからない。合っていたとしても、その通りにできているのかわからない。そもそも自分に合っているのかわからない。自分に合わないものを取り入れて調子を落とし、どんどんずれて悪い方向へいくという悪循環に陥ったことが、何度も大学ではありました」

動画からの情報は100％が受け身だ。疑問をぶつけ、提供者と解決していくことはできない。プロの指導者との“対面”では、それが可能になる。「見ている人がいればそこで指導していただけると思うので、自分の中では本当に楽しみな部分です。ちょっと恵まれた環境でやるのは本当に初めてなので楽しみですし、自分に合っているものも全部吸収したいと思っています」。

西武という環境も、自分に向いているのではという期待がある。「パワーピッチャーが多いイメージがあります。自分もそういう投手になりたいので」。好きな言葉は「前進できない駒はない」。小学校の時に新聞で見たのだという。さらに前進するきっかけはつかんだ。このチャンスを生かし、1軍へと這い上がる。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）