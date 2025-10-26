ワールドシリーズ第1戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で敗れた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。9回、四球で出塁した際に敵軍主砲が見せた気遣いに、ファンも反応していた。

2-11と敗色濃厚となった7回、第4打席で自身WS初本塁打となる2ランを放った大谷。7点ビハインドの9回2死で打席に立つと、4万4353人が埋めたロジャーズ・センターに響いたのは「We don’t need you!」（俺らに君は必要ない！）の大合唱だった。

2023年12月、当時FAだった大谷がインスタグラムでドジャース入りを発表する前日に、トロント行きの飛行機に乗っているとの“誤報”が出たことで残る因縁。トロント地元民はここぞとばかりに息の合ったヤジを飛ばした。

この打席は四球で出塁した大谷。敵一塁手のブラディミール・ゲレーロJr.は、大谷のズボンの右ポケットから裏地が飛び出してしまっているのを発見。ゲレーロJr.に教えてもらった大谷は、ポケットを直していた。日本人ファンもこのシーンに注目。Xには様々な声が並んだ。

「ポケットの裏地出てる大谷くんに、ゲレーロJr.が教えてあげててほっこりした」

「ポケットぺろーんしてるよって教えてくれるゲレーロJr.やさしい」

「ポケット出てるよって教えてくれるゲレーロJr.」

「言われて慌てて直す大谷くん」

この日、大谷は本塁打を放ったものの、2死満塁で一ゴロに倒れるなど4打数1安打。ゲレーロJr.は4打数2安打だった。



（THE ANSWER編集部）