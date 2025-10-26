歌手森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。歌手デビューした経緯について明かした。

森山といえば、19歳だった1967年（昭42）に「この広い野原いっぱい」でデビュー。フォークソングで人気を博したが、「小さい時からジャズシンガーになりたいって思っていたんです」と言い、フォークソングには興味を持たなかったという。

しかし、中学、高校時代にフォークソングがブームになっていた。

「興味なかったのに、ある日校庭で、上の学校の先輩の黒澤久雄ちゃんって…黒澤（明）監督のご子息なんですけどね。学校では超憧れだったんです。フォークバンドやってて。彼が私目指して、バーッてアルバムを持ってきたんですよ」

フォークソングのアルバムを渡され、「（曲を）覚えたら俺に電話しろって言われた」と、後に歌手で俳優となる黒澤久雄に、フォークを歌うように言われたという。

「そこから嫌だ、嫌だって言いながらも、みんなといると楽しいですからね。毎晩、黒澤家に行って練習するんですけれども。そうすると黒澤監督が見てるんです。『もうちょっと体揺らしたほうがいいよ』とか、『良子の声は俺の部屋まで筒抜けでよく聞こえたよ』とかね…」と回顧。

NON STYLEの石田明（45）は「話だけ聞いたら、最終オーディションですよ、完全に。すごい状況」と、豪華な顔ぶれとのエピソードに驚いた。

その後は、「レコード会社からいろいろオファーをいただいて。『私はフォークシンガーになるつもりはありませんから』って逃げてたんですけど、『ジャズを歌わせてあげるから、フォークもやりなさい』みたいな感じだったんです。大人の甘い言葉につられて…」と、フォーク歌手としてデビューすることに。

「でもほとんどジャズはやらせてもらえなかったんです。ただ、それが結果的には良かったと思います」と振り返っていた。