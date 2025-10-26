２５日放送のＴＢＳ系情報番組「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）は、２４日に行われた高市早苗首相の就任後初めての所信表明演説について報じた。

番組ではＶＴＲを流し、高市首相が檀上で所信表明を述べる中、野党からはヤジが数多く飛び交い、途中、演説が聞こえなくなるほどだったことを伝えた。

これに同局の安住紳一郎アナウンサーとともにＭＣを務める脚本家の三谷幸喜氏は「ヤジがけっこう炎上していたじゃないですか」とひとこと。続けて「ヤジは活性化の意味で決して悪いことだとは思わない。イギリスの議会はユーモアとセンスがあって話し合いをしているイメージがあるけど、今回は全然違いますものね。むちゃくちゃカオスになっていましたよね」と印象を語った。

そして「今回のヤジを見るとタイミングも大事だし、ワンフレーズじゃなくてはいけない気がする。長いじゃないですか。あれはヤジじゃなくて議論になりつつある感じだったから、あれは所信表明の時のルールとしては違うんじゃないかなと思った」と私見を述べた。