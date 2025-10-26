◇スピードスケート 全日本距離別選手権 第２日（２５日、長野・エムウェーブ）

女子１０００メートルが行われ、２２年北京五輪金メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分１４秒７４で９連覇を達成した。この種目の優勝回数で小平奈緒の８度を抜き、単独最多となった。来年２月のミラノ・コルティナ五輪での連覇へ、上々のスタートを切った。女子５０００メートルは堀川桃香（２２）＝富士急＝が７分６秒６５で４連覇。男子１５００メートルは笠原光太朗（２１）＝専大＝が１分４５秒５１で初優勝を飾った。

日本のエースが貫禄のＶ９を達成した。高木はゴールすると、ヨハン・デビット・コーチ（４６）とハイタッチ。「この年齢までやっていて良かった」と記録の重みをかみしめた。「最低限の（１分）１４秒台をクリアできて良かった」とタイムにも納得している様子を見せた。

最初のコーナーには課題を残した。「良く言えば改善点が数多くあった」。２０１８年平昌冬季五輪で銅メダル、２２年北京五輪で金メダルの種目では国内無敵。それでも「今の状況だと世界では歯が立たない」と危機感ばかりを口にする。小平奈緒の優勝８度を超えて単独最多にも「あえて言うなら、この年齢までやっていて良かったかな」とあっさりしたものだ。

２６日は本命の１５００メートルを残す。ミラノ五輪で金メダル獲得を目指す種目だ。「手応えを感じている部分もあるので、さらに上げていけるように攻めていきたい」と意気込んだ。（富張 萌黄）