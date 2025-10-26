Ｊ２札幌ＤＦ宮大樹（２９）が、９戦ぶりの先発ピッチを勝利で飾りにいく。１１位の札幌は２６日、ホームで２位の水戸と対戦する。前節・富山戦（２〇０）の後半２９分、右太もも裏肉離れからの復帰を果たした宮は、負傷した８月９日長崎戦以来のスタメンが確実。２０１９年に期限付き移籍でプレーした古巣から勝ち点３を奪い、６位以内のプレーオフ圏進出への道をつなぐ覚悟を示した。

復帰２戦目、宮が好パフォーマンスを見せる準備を整えた。２５日の非公開練習で順調に調整を終え「感覚は悪くない」と柔和な表情をみせた。富山戦での約２か月ぶりの出場を経て臨む、９戦ぶりの先発舞台。「先発で出られるのは一選手としてうれしいこと。まずはしっかりとプレーで見せたい」。高ぶる気持ちは白星という結果につなげる。

水戸戦では３バックの中央を務める。「基本、左しかやってこなかった」と口にするように、ＤＦが３枚時は左が主戦場だった。位置の経験は少ないが、Ｊ通算１４５試合に出場してきた実績がある。「まずは全体の守備バランスを整える。真ん中の選手が出ていってかわされると守るのは難しくなる。自分が前に出て行く時にはしっかりとボールに触りたい」。戦況を見極め、最良のプレーを選択し、守備陣をけん引する。

６月に加入した宮がホームで出場した試合は３勝１分けと負けがない。ただ観客席から見てきた直近の試合は３連敗中。「ホームなのに勢いがないなと。１点取られるとチームも会場も『ああ』っていう雰囲気になるのがすごく気になってた」と口にした。安定したプレーに加え、誰よりも大声で鼓舞できるのが宮の強み。「今回、払拭（ふっしょく）できれば」。誰もが下を向かぬよう、盛り上げに努めていく。

水戸は１９年８月から半年弱、期限付き移籍で所属した古巣。「楽しみな気持ちは大きいが、負けたくない」と初対戦へ、宮は必勝を期した。負ければ６位以内の道が絶たれる可能性もある戦いへ「まずはしっかりと地に足をつけて、先のことを考えず、泥くさく粘り強くやれたら」。火を消すのはまだ早い。（砂田 秀人）