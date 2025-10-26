10月17日、『ウルトラマン』を世に送り出したことで知られるプロデューサー、演出家の飯島敏宏氏が亡くなって丸4年となった。映画監督の小中和哉氏は、飯島氏の薫陶を受けたひとり。もともとファンであったが、平成ウルトラマンの監督を務めるようになって、あらためて飯島氏の作り上げた「ウルトラマン」というフォーマットの素晴らしさを実感したという。

「ウルトラマン」第1作のクランクインは3話一緒だった

国民的人気ヒーロー・ウルトラマンは来年生誕60周年を迎える。第1作「ウルトラマン」（1966）の撮影は、第2話「侵略者を撃て」、第3話「科特隊出撃せよ」、第5話「ミロガンダの秘密」の3話を一緒に撮る3話持ちで始まった。その監督を務めたのが、飯島敏宏氏だ。飯島監督は時代劇からアクションものまで手掛ける娯楽派の演出家で、当時はTBSから円谷プロへ出向していた。

お茶の間に怪獣ブームを巻き起こした前作「ウルトラQ」は、内容的には怪獣に人間がどのように対処するかを描く「ゴジラ」など既成の怪獣映画のテレビ版と言っていいだろう。しかし「ウルトラマン」は、主人公自身が巨大ヒーローとなって怪獣と戦うという、それまでにない新しい展開が試みられた。

以前にも月光仮面やスーパーマンなど等身大のヒーローは存在したが、巨大ヒーローものは前例がなかった。当時の円谷プロのスタッフたちが試行錯誤しながら企画を進めていたことは、ウルトラマンの初期デザインがカラス天狗のような怪獣人間だったことからも想像できる。飯島監督も手探りしながらの撮影だっただろう。

完成した作品からは、そのような作り手たちの苦労は感じられない。ウルトラマンは大ブームを巻き起こし、現在も続く人気ヒーローであり続けている。



飯島敏宏氏

シリーズの枠組みを作り上げた飯島監督

僕はウルトラマンに魅了されて自主映画を作り始めた。映画監督となってからは、ティガ、ダイナ、ガイア、メビウス、ネクサスなどの平成ウルトラマンの監督を務めたことで、作り手の立場から、初代ウルトラマンが確立した基本フォーマットの素晴らしさを実感することができた。

飯島監督は、最初に製作された3本を撮影する中で、科学特捜隊の雰囲気、登場人物の個性、変身シーンの演出など、シリーズの枠組みを作り上げた。

ドラマ部分の撮影が終わり、同じスタッフで特撮の撮影を始めた初日、特撮班の的場徹監督は、「怪獣の殺陣師を呼んでくれ」と言い出したという。大映の特撮監督だった的場監督は着ぐるみ怪獣の演出経験がなく、ウルトラマンと怪獣の戦いを演出するのは殺陣師の仕事だと判断したらしい。その時、立ち会っていた飯島監督が「じゃあ、ボクがやろうか」と買って出て、特撮の演出にも関わったと、ウルトラマンのスーツアクターの古谷敏さんは著書に記している。あのスペシウム光線のポーズを考えたのも、飯島監督だったそうだ。

「心の師」から「本当の師匠」に

「ウルトラマン」の監督には他にも映像派の鬼才・実相寺昭雄監督など、個性豊かな監督がいるが、僕は飯島監督のファンだった。円谷プロ十周年記念映画『怪獣大奮戦ダイゴロウ対ゴリアス』（1972）は人情喜劇と怪獣映画が合体した飯島演出全開の傑作で、僕が最も愛する映画だ。

飯島監督は僕にとって「心の師」だったが、飯島監督の劇場映画『ホームカミング』（2011）では監督補として飯島組に参加することができて、本当の師匠となった。

飯島監督は、木下恵介プロダクションにTBSから出向して、「金曜日の妻たちへ」（1983）など数多くのヒットドラマを生み出した。「金曜日の妻たちへ」は、ニュータウンと呼ばれた東京郊外の新興住宅地で暮らし始めた若い夫婦たちを描いたドラマで、飯島監督自身が多摩地区にマイホームを建てて新しい生活を始めたことが反映されていた。『ホームカミング』はその街が高齢化した姿を描いた物語で、高田純次さん演じる主人公のモデルは、飯島監督自身だ。

飯島監督の地元・町田で遺志を継ぐ映画祭が開催

飯島監督の地元・町田市鶴川の鶴川グローイングアップ映画祭は、飯島監督がスペシャル・アドバイザーとなって2015年に始まった。僕は飯島監督の指名を受けて、ショートムービーコンテストの審査や子供怪獣映画ワークショップの指導をしてきた。残念ながら飯島監督は2021年に亡くなったが、飯島監督作品の上映会は続けている。

今年は「ウルトラマン」クランクイン作品3本の上映と、ウルトラマンのスーツアクターの古谷敏さん、フジアキコ役の桜井浩子さん、スクリプターの田中敦子さんをゲストとしてお迎えし、僕が司会をしてトークイベントを行う。古谷さんからは、特撮現場の状況を詳しくお聞きして、飯島監督がどこまで関わったのか、現場で何があったのかを解明したい。桜井さんからは本編班での飯島監督の演出について、田中さんからは本編・特撮通して見た飯島組の印象などスタッフ目線での話をお聞きして、飯島監督がウルトラマンの世界観をどうやって作り上げていったのかを明らかにしていきたい。

また、昼14時の回は、前記の「ウルトラマン」3本の上映に加え、今年の子供怪獣映画ワークショップ作品「森林の逆襲」を併映。飯島監督がお元気だった頃は、ワークショップの冒頭で飯島監督にバルタン星人の回で込めたメッセージの話をしていただくのが恒例だった。怪獣のデザインや設定を考える上で、作品のテーマを考えることが一番大事だよという飯島監督の教えを子供たちに伝えて今年も力作が完成した。

