官製ファンド「INCJ」（Innovation Network Corporation of Japan）は、どのような影響を日本経済に及ぼしたのか。ベテラン経済ジャーナリストの大西康之氏のレポートを一部紹介する。

「ゾンビ企業」の蔓延

官製ファンドのINCJ（旧産業革新機構からの新設分割により発足）が2025年3月末、16年間の活動を事実上終了。6月30日には志賀俊之会長らが記者会見し「約16年間の投資活動で1兆円超の利益を出した」と発表した。

「投資利益1兆円」と聞けば大儲けしたように思えるが、16年がかりだから1年の利益は600億円強。投資ファンドとして見れば落第だ。しかも16年間にわたるINCJの活動は数字以上のマイナス効果を日本経済に与えている。それは「国が税金で民間企業の尻拭いをする」というモラル・ハザードを蔓延させ、「ゾンビ企業」の増殖を助長したことだ。



「経産省の財布」と呼ばれたINCJの資金の59％は電機産業などの「再編」に投じられた。最たるものが2012年にINCJが2000億円を出資して、日立製作所、ソニー、東芝の中小型液晶事業を統合して設立されたジャパンディスプレイ（JDI）だ。

JDIの最終損益は、設立から2年間の2013年3月期（35億円）、14年3月期（287億円）こそ黒字だったが、15年に95億円の赤字に転落した後、直近の2025年3月期まで、実に「11期連続の赤字」を記録し、累積赤字は7300億円に及ぶ。官民一体で巨額の設備投資を続けた韓国や中国のパネル大手に規模の勝負で敗れ、唯一最大の顧客であった米アップルにも見捨てられた。

かつて1兆円に迫った売上高は25年3月期に1880億円まで目減りし、1株800円を超えていた株価は19円に。一般の上場企業であれば、3期連続で最終損益が赤字の会社は「銀行管理」になり、それ以上、赤字が続くと私的整理か法的整理が検討される。いわゆる「倒産」だ。しかしJDIは11期連続で赤字を計上しながらも、東証プライムに上場している。国が税金を投入した「国策企業」だから、潰すに潰せないのだ。

INCJの目的は「次世代の国富を担う産業を育成・創出する」ことである。志賀会長は「企業救済はやらない」と言い続けてきたが、銀行が融資もできないJDIへの出資は「延命」以外の何物でもない。11期連続赤字でなお上場。「倒産」すらできないJDIは「ゾンビ企業」の象徴だ。

経産省の「罪滅ぼし」

なぜINCJはJDIを救済したのか。液晶、プラズマの薄型ディスプレイを、かつて惨敗した半導体に代わる輸出産業にしようと、散々旗を振った経済産業省の「罪滅ぼし」だったと筆者は見ている。

筆者は新聞社に勤務していた2002年に4年間のロンドン駐在を終えて東京に戻り、情報・通信産業を取材するグループのキャップになった。そこで感じたのは「薄型ディスプレイ万歳！」の異様な盛り上がりである。ロンドンでも日々の紙面作りで感じていたが、現場の熱狂は凄まじかった。

記者は電機大手に張り付いて、薄型パネルの工場新設や既存工場での増産のネタを探す。松下電器産業（現パナソニック）、シャープ、東芝、日立製作所から仕入れた増産のニュースが、連日のように朝刊1面を飾った。記事には判で押したように同じ文句が使われた。

「製造業の国内回帰」

1985年のプラザ合意後の円高で価格競争力を失った「メイド・イン・ジャパン」の自動車やテレビは、その生産拠点を消費地に移した。日本の自動車、電機は依然として強かったが、完成品の輸出は激減した。いわゆる「産業の空洞化」である。「最後の砦」とされた半導体もメモリのDRAMは韓国のサムスン電子やLG電子、ロジックは米インテルなどに市場を奪われた。資源に乏しく、加工で付加価値を乗せた製品の輸出で外貨を稼ぐ「貿易立国ニッポン」にとって、由々しき事態である。

そこに現れた救世主が薄型ディスプレイだ。1992年、液晶・プラズマパネルが「半導体に代わる基幹の輸出産業になる」と見た通商産業省（当時）は「高度電子ディスプレイ開発プロジェクト」を立ち上げ、430億円を助成。シャープ、松下電器産業、日立製作所、ソニー、NEC、東芝などがプロジェクトに参加した。開発支援は2000年代前半まで続き、総額で1000億円近い補助金が投じられた。

