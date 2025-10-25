耐久性・防水性・防塵性に優れたツールボックス「PACKOUT シリーズ」のヨーロッパ限定カラーが日本上陸
ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社は、高耐久・防水・防塵で定評のある「PACKOUT シリーズ」から、ヨーロッパ限定販売モデルだったブラックカラーを2025年11月4日（火）より日本国内で数量限定発売する。
多彩な同ラインナップには、引き出し収納やオーガナイザー、キャリー式ツールボックスなどを揃え、IP65準拠の防水性能と優れた収納性を両立。現場での使いやすさとプロ仕様の堅牢性を兼ね備えているのが特徴だ。気になった方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。
引き出し収納 2段 ブラック
・ボールベアリング式引き出しトレイ
・金属補強されたサイド部
・移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き（キーホール式）
・簡単にアレンジできる間仕切り付き
モデル番号：4932472129
価格：28,380円（税込）
サイズ：W564×D414×H363mm
耐荷重：22.7kg
引き出し収納 3段 ブラック
・ボールベアリング式引き出しトレイ
・金属補強されたサイド部
・移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き（キーホール式）
・簡単にアレンジできる間仕切り付き
モデル番号：4932472130
価格：33,880円（税込）
サイズ：W564×D414×H363mm
耐荷重：22.7kg
オーガナイザー ブラック（Sサイズ）
・自由に組み合わせられるPACKOUTモジュラーシステム
・IP65 防水性能
・滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
モデル番号：4932464083
価格：6,028円（税込）
サイズ：W249×D386×H117mm
防水性能：IP65 準拠
オーガナイザー ブラック（Mサイズ）
・自由に組み合わせられるPACKOUTモジュラーシステム
・IP65 防水性能
・滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
モデル番号：4932464082
価格：10,978円（税込）
サイズ：W500×D386×H117mm
防水性能：IP65 準拠
ロープロファイルオーガナイザー ブラック（Sサイズ）
・自由に組み合わせられるPACKOUTモジュラーシステム
・IP65 防水性能
・滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
モデル番号：4932471065
価格：6,028円（税込）
サイズ：W249×D411×H64mm
防水性能：IP65 準拠
ロープロファイルオーガナイザー ブラック（Mサイズ）
・自由に組み合わせられるPACKOUTモジュラーシステム
・IP65 防水性能
・滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
モデル番号：4932471064
価格：9,878円（税込）
サイズ：W500×D414×H64mm
防水性能：IP65 準拠
キャリー式ツールボックス ブラック
・移動に適したよりコンパクトな高耐久伸縮式キャリーハンドル
・IP65防水性能
・金属補強されたサイド部
・トレイ付きで収納性アップ
・228mm全路面タイヤ
モデル番号：4932464078
価格：30,580円（税込）
サイズ：W561×D472×H495 mm
防水性能：IP65 準拠
耐荷重：113.4kg
ツールボックス ブラック（Mサイズ）
・IP65防水性能
・金属補強されたサイド部
・トレイ付きで収納性アップ
モデル番号：4932464080
価格：14,828円（税込）
サイズ：W561×D411×H165mm
防水性能：IP65 準拠
コンパクトツールボックス ブラック
・IP65 防水性能
・小物収納用トレイ付き
・金属補強されたロック
・運びやすいトップハンドル付き
モデル番号：4932471723
価格：14,828円（税込）
サイズ：W249×D411×H330mm
防水性能：IP65 準拠
＜ミルウォーキーツールについて＞
1924 年にアメリカウィスコンシン州ミルウォーキーで創業したミルウォーキーツールは建設業界で働くプロフェッショナルに高耐久、長寿命の工具を提供し、革新的な技術で現場での生産性の向上に貢献し続
けてきました。
現在、世界最高クラスの性能をもつM12 FUEL™、M18 FUEL™リチウムイオンコードレス工具シリーズ、コードレス LED ライト、各種アクセサリー、ハンドツール、ツールボックスなどの多彩なシリーズを販売し、それぞれの業種のプロフェッショナルに最適なソリューションを提供しております。
ミルウォーキーツール・ジャパンはテクトロニック インダストリーズ カンパニー リミテッド（TTI)により 2020年に設立された合同会社です。
