仕事も日常も、快適に背負う。機能美で選ぶ24リットルデイパック【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
PCも書類も、すっきり整理。止水仕様で雨の日も安心。【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、高強度の1050デニールリサイクルコーデュラバリスティックナイロンを使用しており、通勤・通学から日常使いまで幅広く対応する24リットルモデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
大きく開くメインコンパートメントには、15インチまでのノートPCやタブレット、書類を収納できる専用スリーブと蛇腹式オーガナイザーを備え、止水ファスナーで雨天時も安心。セカンドポケットにはジッパー付きメッシュポケットとスマートフォンポケット、下部にはクッション性のあるACCポケットを配置。
→【アイテム詳細を見る】
背面にはウィーラーを通せるスリットを設け、キャリーバッグとの連携も可能。ジオデシックデザインの成型バックパネルと立体的なショルダーハーネスにより、荷物が重くなっても快適な背負い心地が持続する。
→【アイテム詳細を見る】
トップにはクッション性の高い成型グラブハンドルを採用し、サイドにはファスナーポケットとボトル・折りたたみ傘用ポケットを装備。擦れに強いデュラブルファスナーとリフレクティブロゴで、細部まで配慮された設計。
PCも書類も、すっきり整理。止水仕様で雨の日も安心。【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、高強度の1050デニールリサイクルコーデュラバリスティックナイロンを使用しており、通勤・通学から日常使いまで幅広く対応する24リットルモデル。
→【アイテム詳細を見る】
大きく開くメインコンパートメントには、15インチまでのノートPCやタブレット、書類を収納できる専用スリーブと蛇腹式オーガナイザーを備え、止水ファスナーで雨天時も安心。セカンドポケットにはジッパー付きメッシュポケットとスマートフォンポケット、下部にはクッション性のあるACCポケットを配置。
→【アイテム詳細を見る】
背面にはウィーラーを通せるスリットを設け、キャリーバッグとの連携も可能。ジオデシックデザインの成型バックパネルと立体的なショルダーハーネスにより、荷物が重くなっても快適な背負い心地が持続する。
→【アイテム詳細を見る】
トップにはクッション性の高い成型グラブハンドルを採用し、サイドにはファスナーポケットとボトル・折りたたみ傘用ポケットを装備。擦れに強いデュラブルファスナーとリフレクティブロゴで、細部まで配慮された設計。