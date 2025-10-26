12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。25日に、秋田と山形では決勝があり、1番乗りとして全国への切符を手にしています。

秋田は秋田商が明桜を2−1で破り4大会ぶり47回目の全国。山形では、山形明生が山形中央に2−1の逆転勝利。2大会ぶり2回目の全国への切符を手にしています。

これから11月までにかけて、地区大会を勝ち抜いた出場48チームが決定。次の週末1日（土）には大阪、鳥取、岡山。2日（日）には、青森、岩手、宮城、福井で決勝戦。7チームが新たに全国大会出場を決めます。

◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日

【北海道・東北】

北海道:11月9日

青森:11月2日

岩手:11月2日

秋田:秋田商（4大会ぶり47回目）

山形:山形明生（2大会ぶり2回目）

宮城:11月2日

福島:11月9日

【関東】

茨城:11月9日

栃木:11月15日

群馬:11月16日

埼玉:11月16日

千葉:11月16日

東京A:11月16日

東京B:11月16日

神奈川:11月9日

山梨:11月8日

【北信越】

新潟:11月9日

富山:11月8日

長野:11月8日

石川:11月9日

福井:11月2日

【東海】

静岡:11月15日

愛知:11月8日

岐阜:11月8日

三重:11月8日

【近畿】

滋賀:11月15日

京都:11月8日

奈良:11月9日

和歌山:11月15日

大阪:11月1日

兵庫:11月9日

【中国】

鳥取:米子北−鳥取城北（11月1日）

島根:11月8日

岡山:11月1日

広島:11月16日

山口:11月16日

【四国】

香川:11月8日

愛媛:11月9日

徳島:11月22日

高知:11月8日

【九州】福岡:11月9日佐賀:11月8日大分:11月16日宮崎11月15日熊本:11月15日長崎:11月9日鹿児島:11月16日沖縄:11月8日