【高校サッカー】秋田商＆山形明生が全国への切符 11月には全48校が出揃う
12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。25日に、秋田と山形では決勝があり、1番乗りとして全国への切符を手にしています。
秋田は秋田商が明桜を2−1で破り4大会ぶり47回目の全国。山形では、山形明生が山形中央に2−1の逆転勝利。2大会ぶり2回目の全国への切符を手にしています。
これから11月までにかけて、地区大会を勝ち抜いた出場48チームが決定。次の週末1日（土）には大阪、鳥取、岡山。2日（日）には、青森、岩手、宮城、福井で決勝戦。7チームが新たに全国大会出場を決めます。
◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日
【北海道・東北】
北海道:11月9日
青森:11月2日
岩手:11月2日
秋田:秋田商（4大会ぶり47回目）
山形:山形明生（2大会ぶり2回目）
宮城:11月2日
福島:11月9日
【関東】
茨城:11月9日
栃木:11月15日
群馬:11月16日
埼玉:11月16日
千葉:11月16日
東京A:11月16日
東京B:11月16日
神奈川:11月9日
山梨:11月8日
【北信越】
新潟:11月9日
富山:11月8日
長野:11月8日
石川:11月9日
福井:11月2日
【東海】
静岡:11月15日
愛知:11月8日
岐阜:11月8日
三重:11月8日
【近畿】
滋賀:11月15日
京都:11月8日
奈良:11月9日
和歌山:11月15日
大阪:11月1日
兵庫:11月9日
【中国】
鳥取:米子北−鳥取城北（11月1日）
島根:11月8日
岡山:11月1日
広島:11月16日
山口:11月16日
【四国】
香川:11月8日
愛媛:11月9日
徳島:11月22日
高知:11月8日
福岡:11月9日
佐賀:11月8日
大分:11月16日
宮崎11月15日
熊本:11月15日
長崎:11月9日
鹿児島:11月16日
沖縄:11月8日