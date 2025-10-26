フィリーズのスーパースター、ブライス・ハーパーが、編成本部長のデーブ・ドンブロウスキーが自身のエリート選手としての地位に疑問を投げかけた発言をしたことに対し、「傷ついた」と語った。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。

ドンブロウスキー氏は、シーズン終了後の記者会見でハーパーを「優れた選手」と評価しつつも、「今季はエリートなシーズンではなかった、彼が再びエリートレベルに戻るのか、それとも良い選手としてとどまるのか」と問いかけた。

この発言をきっかけに、トレードの可能性がささやかれ出した。「僕は最初からフィラデルフィアにすべてを捧げてきました。それなのに、今になってトレードの話ですか？ずっとこうならないよう努力してきました。ワシントン（ナショナルズ）時代もそればかり言われていて、本当に嫌だった。居心地が悪い気分です。自分のチームへの貢献を疑問視されるのは残念です。フィラデルフィアを心から愛しているからこそ、そんな風に言われるのは傷つきます。守備位置を変えたり、ケガから早く復帰したり、チームのために全力を尽くしてきました。それでもなお、トレードの話が出てくるなんて」と地元紙の記者に訴えている。

これに対し、ドンブロウスキー氏はネット番組でハーパーをトレードする意思はないと強く否定、問題の自らの発言についても「誤解だ」と釈明している。「我々は彼を愛しています。素晴らしい選手であり、チームにとって非常に重要。これまでの彼のキャリアで、もっと良いシーズンを送ったこともありますが、来季はそんな年になると信じています」と話している。