「首都大学野球、筑波大５−４武蔵大」（２５日、大田スタジアム）

筑波大が武蔵大との３回戦を制し９勝４敗の勝ち点４で今季を終え、２００６年以来１９年ぶり５度目の優勝を果たした。２３日のドラフト会議で阪神から３位指名を受けた岡城快生外野手（２２）が「１番・中堅」で出場し、５打数１安打１打点で貢献。１１月２日から明治神宮大会への出場権をかけた横浜市長杯へ挑む。

同点の延長十一回タイブレーク無死満塁。同学年の岩山が放った打球が右中間へ抜けると、岡城は仲間とともにベンチを飛び出した。サヨナラで悲願達成。「歴史を作れたなと、うれしい気持ち」と笑顔を浮かべた。

１点を追う延長十回無死一、二塁では、しぶとく三遊間を破る同点適時打をマーク。この打席まで４三振だったが、最後に貴重な一打を放った。守備では１点を勝ち越された六回１死一、三塁で左中間寄りの飛球を捕球し、本塁への好返球でタッチアップした三走をアウトに。苦しみながらも、攻守でＶを支えた。

くしくも、日本シリーズ開幕日にリーグ制覇を決め、「しっかり見て勉強させてもらいたい」と岡城。猛虎とともに、日本一を目指して戦い抜く。

◆岡城 快生（おかしろ・かいせい）２００３年６月２３日生まれ。２２歳。岡山県出身。１８３センチ、８３キロ。岡山一宮−筑波大。昨冬の大学日本代表候補合宿では、５０メートル走で５秒８２を計測した身体能力が魅力。