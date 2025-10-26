「明治安田Ｊ１、京都１−１鹿島」（２５日、サンガスタジアム）

首位の鹿島は試合終了直前のＦＷ鈴木優磨（２９）の得点で追い付き、京都と１−１で引き分けた。勝ち点６７。２位の柏は２−０で横浜ＦＣを下し、勝ち点６６とした。京都は同６２。２６日に神戸との試合を控える最下位の新潟のＪ２降格が決まった。１７位の横浜Ｍが広島に３−０で勝って勝ち点３７としたため、同２２の新潟の１８位以下が確定した。

劇的な一撃で勝ち点１をつかんだ。６分間の追加タイムも終わりを迎えようとした事実上のラストプレー。１点を追う中で、鹿島の頼れる男が真価を発揮した。右サイドのＭＦ松村からのクロスに鈴木が飛び込み、右足を懸命に伸ばした。土壇場での同点弾を決めると豪快にほえた。

自身は今季１０点目となり、３季連続の２桁得点をマーク。「（２桁ゴールは）ちょっと遅かったですね。最近出ていなかった自分の強みが出た」と振り返った。

２０１６年以来９季ぶりのＪ１制覇に向け、クラブアドバイザーを務める元日本代表監督のジーコ氏（７２）が２３日に来日。この試合からチームに帯同している。劇的弾には、スタンドで見守った“神様”も思わず派手なガッツポーズを繰り出した。ジーコ氏がたたき込んだ王者のメンタリティーは、１２戦負けなしのチームにも確実に受け継がれている。

柏に勝ち点差は詰められたものの、勝ち点１を積み上げて首位を堅持。「勝ち続けないと優勝はできない。個人としても上げていきたい」と鈴木。残り３戦、ラストスパートを仕掛ける。