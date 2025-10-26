CY¾Þº¸ÏÓ¤ò³ÍÆÀ¤Ê¤é¡ÖºÇ¶¯¤ÎÅê¼ê²¦¹ñ²½¡×¤ÏÉ¬»ê¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿·ÀïÎÏ¶¯²½¤Ç¥É·³¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡È¥¸¥ì¥ó¥Þ¡É¤È¤Ï¡©¡Ö¥µ¥µ¥¤ò´Þ¤à¤³¤È¡×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î24Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Çº£µ¨¤ÎÇÆ¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò11-4¤Ç·âÇË¤·¡¢µå³¦¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶Ã°Û¤Î100¥Þ¥¤¥ë¡ª ¾×·â¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿CY¾Þº¸ÏÓ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡¤¤¤è¤¤¤è25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªËë¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÏÍèµ¨¤ÎÀïÎÏÊä¶¯¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè¥ª¥Õ¤Î¤è¤¦¤ËÂçÊªÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ëÊÆ°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Åß¤Ë°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢26Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤ë¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤À¡£
¡¡¼ÂÎÏ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß28ºÐ¤Îº¸ÏÓ¤Ïº£µ¨¤â31»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨2.21¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢241Ã¥»°¿¶¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È21²ó¡ÊÆ±2°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢13¾¡¡ÊÆ±6°Ì¥¿¥¤¡Ë¤Î¸®ÊÂ¤ß¥Ï¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ºòµ¨¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÇ½ÎÏ¤Çµå³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤µ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡£26Ç¯¤ËFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÈà¤ò¸½»þÅÀ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤·¤«¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´Þ¤á¤¿ÁêÅö¤Ê¿å½à¤ÎÁª¼ê¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤â¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾ðÀª²¼¤Ç¡¢¡ÖÍÎÏ¤Ê³ÍÆÀ¸õÊä¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¸·Áª¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP100¤Ë7¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È·³ÃÄ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¸ò¾ÄºàÎÁ¡É¤¬Â¿¤¯È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¶¯ÎÏ¤ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸×¤ËÍã¡£¡ÖÅê¼ê²¦¹ñ¡×¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊÁÃ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç²ÄÇ½À¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMarca¡Ù¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÏÆüËÜ¤Î¼ã¤¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤ò´Þ¤à7Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×100Æþ¤ê¡£¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤ÏÂ¾µåÃÄ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸ò¾Ä¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊºÍÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢MLB»Ë¾åºÇ¤â°µÅÝÅª¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÆ±»æ¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¤¬Êú¤¨¤ë¡È¥¸¥ì¥ó¥Þ¡É¤âÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥µ¥¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂ¿¤¯¤Î¼ã¼ê¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£Èà¤é¤ÏÅÒ¤±¤ÆºÆ¤Ó¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃæÄ¹´ü¤ò¸«±Û¤·¤Æ¼ã¼êÍË¾³ô¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤«¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡ÊÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼óÇ¾¿Ø¤Î·èÃÇ¤ÏµåÃÄ¤Î¶á¾Íè¤ò·èÄê¤Å¤±¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»³ËÜ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È23Ç¯12·î¤ËÄù·ë¤·¤¿12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó491²¯±ß¡Ë¤Î¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎÊÆµå³¦¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Î·ÀÌó¶â¤¬¹âÆ¡£Â¿¤¯¤Î¸ò¾Ä¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¹äÏÓÂåÍý¿Í¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤â¡¢Âç·¿·ÀÌó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÈÅö¿Í¤ÎÍ×µá³Û¤Ë¤Ï2²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó376²¯±ß¡Ë¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ÈÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤ëºâÀ¯Åª¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏCY¾Þº¸ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¾ì½ê¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]