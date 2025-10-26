68歳女性「図書館でのアルバイト、手芸品のネット販売で副収入を」月の年金約18万円の老後生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、富山県在住68歳女性のケースを紹介します。
同居家族構成：本人、夫（72歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：富山県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：580万円
現在の預貯金：1200万円、リスク資産：300万円
これまでの年金加入期間：国民年金60カ月、厚生年金420カ月、企業年金240カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：9万8000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金1万5000円
配偶者の年金や収入：年金198万円（年額）
その理由について「生活はできていますが、医療費や突発的な支出があると不安になります。もう少し余裕があれば安心して暮らせるはず」と語っています。
ひと月の支出は約17万円。本人の年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
また「週2回、地域の図書館でアルバイトをして月約2万円」を、さらに「趣味の手芸品をネットで販売して月約5000円」の副収入も得ていると言います。
年金生活においては「食材はまとめ買いして冷凍保存。電気代を節約するため、昼間は自然光を活用。衣類はリサイクルショップを利用して」手に入れていると言い、節約のためにさまざまな工夫をしているようです。
今は「医療費や介護費用が、今後増えるのではないかという不安があります。年金だけでは対応できない可能性があるので、健康維持に努めています」とのこと。
一方で、年金生活では「夫と一緒に近所を散歩したり、家庭菜園で季節の野菜を育てるのが楽しみです。孫が遊びに来てくれると、にぎやかで幸せな気持ちになります」と、穏やかな日常の喜びも明かされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
