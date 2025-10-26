TBS NEWS DIG Powered by JNN

10月最後の日曜日となるきょう26日（日）は、沖縄から北海道の広い範囲で雨が降るでしょう。きのう25日（土）より、雨足が強まりやすい見通しです。

■伊豆諸島で再び雨足強まるおそれ
きょう26日（日）は前日より前線や低気圧が発達しながら近づくため、石垣島など先島諸島、北陸、東海、関東、伊豆諸島、東北や北海道で土砂降りとなり、激しく降るおそれがあります。低気圧に近い伊豆諸島や北日本を中心に、風も強まりそうです。

■雨の所ではヒンヤリ体感
雨の所では気温が上がりにくく、近畿から北海道の最高気温は前日と同じか低い所が多いでしょう。東京都心は16℃の予想ですが、冷たい雨や北風の影響で、体感温度は昼間でも12〜13℃くらいと冬のはじめのような寒さになりそうです。暖かくしてお過ごしください。

【きょう26日（日）の各地の予想最高気温
札幌　：14℃　釧路：13℃
青森　：19℃　盛岡：16℃
仙台　：15℃　新潟：18℃
長野　：18℃　金沢：19℃
名古屋：20℃　東京：16℃
大阪　：22℃　岡山：21℃
広島　：24℃　松江：21℃
高知　：26℃　福岡：24℃
鹿児島：27℃　那覇：29℃

北海道を中心に冬のような
あす27日（月）以降は、急速に発達する低気圧の影響で、北日本や北陸で荒れた天気となりそうです。北海道の標高の高い所では雪が降り、風も強くふぶくおそれがあります。北海道は29日（水）ごろにかけて平地でも雪が降り、雪が積もるかもしれません。

関東から西は、あす27日（月）から29日（水）ごろにかけて日ざしが届くでしょう。ただ、こちらも北風が強めに吹き、木枯らし1号が発表される可能性があります。なお、週半ばごろは朝晩の冷え込みが強まり、内陸では暖房が欲しい寒さになりそうです。