10月最後の日曜日となるきょう26日（日）は、沖縄から北海道の広い範囲で雨が降るでしょう。きのう25日（土）より、雨足が強まりやすい見通しです。

■伊豆諸島で再び雨足強まるおそれ

きょう26日（日）は前日より前線や低気圧が発達しながら近づくため、石垣島など先島諸島、北陸、東海、関東、伊豆諸島、東北や北海道で土砂降りとなり、激しく降るおそれがあります。低気圧に近い伊豆諸島や北日本を中心に、風も強まりそうです。

■雨の所ではヒンヤリ体感

雨の所では気温が上がりにくく、近畿から北海道の最高気温は前日と同じか低い所が多いでしょう。東京都心は16℃の予想ですが、冷たい雨や北風の影響で、体感温度は昼間でも12〜13℃くらいと冬のはじめのような寒さになりそうです。暖かくしてお過ごしください。

【きょう26日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：13℃

青森 ：19℃ 盛岡：16℃

仙台 ：15℃ 新潟：18℃

長野 ：18℃ 金沢：19℃

名古屋：20℃ 東京：16℃

大阪 ：22℃ 岡山：21℃

広島 ：24℃ 松江：21℃

高知 ：26℃ 福岡：24℃

鹿児島：27℃ 那覇：29℃

■北海道を中心に冬のような嵐に

あす27日（月）以降は、急速に発達する低気圧の影響で、北日本や北陸で荒れた天気となりそうです。北海道の標高の高い所では雪が降り、風も強くふぶくおそれがあります。北海道は29日（水）ごろにかけて平地でも雪が降り、雪が積もるかもしれません。

関東から西は、あす27日（月）から29日（水）ごろにかけて日ざしが届くでしょう。ただ、こちらも北風が強めに吹き、木枯らし1号が発表される可能性があります。なお、週半ばごろは朝晩の冷え込みが強まり、内陸では暖房が欲しい寒さになりそうです。