2026年4月から自転車も反則金の対象に…？どんな走り方が罰金対象なのが、すべて教えてください。

自転車にも「青切符」が導入される

新制度では、自動車やバイクと同様に、軽い違反は「青切符」で反則金を支払う仕組みが導入されます。反則金を納付すれば刑事罰（前科）にはならず、行政処分で済むのが特徴です。

対象となるのは「悪質ではないが危険な運転」として定義される行為で、警察官がその場で違反を確認し、青切符を交付する形になります。



反則金の対象となる主な違反行為

警察庁が示した主な対象行為は、次のようなものです。



1.信号無視

赤信号を無視して交差点に進入する行為。

→ 反則金の目安：6000円前後



2.一時停止無視

「止まれ」の標識で停止しない場合。

→ 反則金の目安：3000円前後



3.右側通行（逆走）

自転車は原則、車道の左側を通行する義務があります。逆走は重大な事故の原因に。

→ 反則金の目安：6000円



4.ながら運転

携帯電話使用等（保持）（販促行為）

→ 反則金の目安：1万2000円



5.傘差し運転や片手運転

片手で傘をさしたり、荷物を持ったりする行為も対象。

→ 反則金の目安：5000円



6.夜間の無灯火走行

夜道でライトをつけない行為。歩行者や車から見えづらく非常に危険。

→ 反則金の目安：5000円



7.並走

自転車の並走。

→ 反則金の目安：3000円



象者は16歳以上が中心

新制度では、16歳以上の自転車利用者を主な対象としています。中高生や大学生、社会人など幅広い層が該当しますが、16歳未満の場合は保護者への指導や注意にとどまる見込みです。

また、違反を繰り返す場合や事故につながるような悪質なケースでは、従来通り「赤切符」が交付され、刑事処分（罰則・罰金）が科される可能性もあります。



背景にある「自転車事故の増加」

自転車による交通事故は年々増加傾向にあります。特にスマホ使用中の事故や、信号無視による歩行者との接触事故が目立ちます。

警察庁によると、自転車が関係する交通事故のうち約7割が「交通ルール違反」が原因とされており、安全意識の向上が急務とされています。



反則金制度で何が変わるのか

この制度導入により、これまで「注意だけ」で済んでいた軽微な違反も、金銭的なペナルティが伴うことになります。

また、自転車利用者の意識改革が進み、通勤・通学中のマナー改善が期待されています。特に都市部では、警察官による重点取り締まりが強化される見通しです。



安全に走るためのポイント



・車道の左側通行を徹底する

・信号・標識を必ず守る

・夜間はライトを点灯

・スマホやイヤホンの使用は避ける

・傘をさす場合は専用ホルダーを使用



これらを守ることで、反則金を回避できるだけでなく、自分と他人の命を守ることにつながります。



2026年、自転車も“ルール厳守”の時代へ

2026年4月からの自転車反則金制度は、「マナーからルール」への転換を意味します。通勤・通学や買い物など、日常で当たり前のように使う自転車だからこそ、一人ひとりが安全運転を意識することが大切です。

反則金よりも怖いのは、事故によって失われる命です。ルールを守り、安全で快適な自転車ライフを送りましょう。



出典

警視庁交通局 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー【自転車ルールブック】

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー