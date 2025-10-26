“寝られる”トヨタ「ヴェルファイア」実車公開！ 広々「ダブルベッド」サイズで「大人2人寝られる」!? グランドモーターの豪華キャンパー仕様「ジュエル」に注目

アルヴェルでかなえる「動く部屋」

2025年10月18日から19日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）で「横浜キャンピングカーショー2025」が開催されました。

各社の個性豊かなキャンピングカーが並ぶなか、グランドモーターが展示したトヨタ「ヴェルファイア」ベースのカスタムカーが来場者の注目を集めました。どのような特徴があるのでしょうか。

豪華ラージクラスミニバンに「大人2人」が寝られる!?

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“寝られる”ヴェルファイア」です！ 画像で見る（30枚以上）

グランドモーターは、千葉県柏市に本社を構えるキャンピングカー専門メーカーです。キャンピングカーの製造・販売をはじめ、ベッドキットや車内家具の企画・開発、車両カスタムや内装施工まで一貫して手がけています。

なかでも注目されているのが、トヨタ「ヴェルファイア／アルファード」専用のベッドキット「JEWEL（ジュエル）」です。

アルファードとヴェルファイアといえば、街中でも頻繁に見かける高級ミニバンであり、送迎車やファミリーカーとしても定番の車種です。

2024年の新車販売台数ランキングでは、アルファードが7万9374台、ヴェルファイアが3万3105台にのぼり、幅広い層から高い支持を集めています。

ジュエルは、そんな人気のミニバンをキャンピング仕様にカスタマイズできる専用ベッドキットです。乗り慣れたクルマで、日常も旅も快適に過ごせるカーライフを提案しています。

アルファード／ヴェルファイアでは、20系（先々代）と30系（先代）モデルに対応しており、7人乗り・8人乗りの両方に取り付け可能です。会場では、30系ヴェルファイアに装着されたジュエル搭載モデルが出展されていました。

備わるベッドサイズは長さ234cm×幅143.5cmと、大人2名でもゆったりと寝られるダブルベッド級の広さです。

家具の色やシート生地は5000種類以上から選ぶことができ、完全オーダーメイドで仕上げられます。

また脱着式のセンターテーブルや跳ね上げ式のサイドテーブルのほか、サブバッテリー（80A）、USBポート、DC12Vシガーソケット、AC100Vコンセント、ステンレスシンクが標準装備されています。

担当者はジュエルの特徴について、「普段使いもできて車中泊も快適。どちらもいいとこどりできるのが最大の魅力です」と語ります。

続けて、「走行性能が軽トラやトラックベースのハイエースとは違うので、快適性も高い。コンプリートカーとしての販売もしていますし、持ち込み架装も可能。あとは好きなオプションをつけて、好みに合わせてカスタマイズできます」とも話しています。

ベッドキットの価格は151万8000円から（消費税・取付工賃込み）です。仕様やオプションによって変動します。

ちなみに横浜キャンピングカーショー2025の出展車両（「ヴェルファイア Z」ガソリン／2015年式・走行12万9000キロ）には、オプションのリン酸リチウムイオンバッテリー（200A）、アンビエントライト、天張りインテリア板、12V天井クーラーなどが備わり、支払い総額430万円のプライスボードが掲げられていました。

※ ※ ※

反響については、「アルファード、ヴェルファイアは乗られている方が多く、需要は非常に高いです。ご家族での利用が目立ち、持ち込み架装の相談も多くいただいています」とのことです。

会場では、実際に相談をする夫婦や家族連れの姿も見られ、終始にぎわいを見せていました。