◆東京六大学野球秋季リーグ戦 第７週第１日▽東大５―２法大（２５日・神宮）

東大は法大に先勝し昨秋以来のシーズン２勝目。松本慎之介（２年）が７回１失点で同大学では１７年秋の宮台康平（元日本ハム、ヤクルト）以来となるシーズン２勝目を挙げた。

＊ ＊ ＊

降りしきる雨は気にならない。東大・松本は打者に全神経を集中させた。先発６人が左打者の相手打線に対し、左腕からのスライダーが効いた。７回被安打５、１失点。「ちょっとできすぎというか、うまく丁寧に投げられました」。慶大１回戦に続く２勝目は同大学では宮台以来８年ぶりだ。

「松本が１点で抑えてくれたので勝つしかないシチュエーションだった」と８回から登板したのが渡辺向輝（４年）。右下手から強気に内角を攻め、反撃を１点でしのいだ。プロ志望届を出しながら、２３日のドラフト会議では指名がなく、野球を引退して一般企業へ就職することを決断。ロッテなどでプレーした父・俊介氏（４９）には「野球が終わったら一通り話そうと思います」と明かした。その前に１７年秋以来の勝ち点奪取へ。「もうケガをしてもいい。何でもできます」と覚悟を示した。