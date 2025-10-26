◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 第３日（２５日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

メルセデスランキングトップの佐久間朱莉（しゅり、２２）＝大東建託＝が５連続を含む９バーディー、１ボギーの６４をマークして通算２０アンダーとし、リードを８打に広げた。初日からの首位を守り、完全Ｖでの今季４勝目に王手をかけた。日本勢ツアー最大記録の１１打差を更新する圧勝を飾り、年間女王に前進する。２９位で出た渋野日向子（２６）＝サントリー＝は７４と落とし、１オーバーの４４位に後退した。

６４をたたき出した佐久間が、リードを４打から８打に広げた。それでも、この日唯一のミスショットに不満は残った。「１７番のボギーがすっごい悔しかったので、今から練習に行きます」。パー３で５アイアンを握った第１打をグリーン右手前バンカーに入れ、今大会５３ホール目で初のボギーを喫したことが許せなかった。湧き上がる感情が調子の良さを物語った。

同組で回った米ツアー１勝の岩井明愛（あきえ）が「ＳＨＥ ＷＡＳ ＯＮ ＦＩＲＥ（絶好調）だった。素晴らしかった」と舌を巻いた、この日の１８ホール。５番で残り１４６ヤードの第２打を８アイアンで１メートル半につけると、９番まで自己最長の５連続バーディーで突き放した。「今の一打に集中してプレーできていた」。入れ込むことなく独走態勢に持ち込んだ。

記録ずくめの勝利を視界に捉えた。ツアー日本勢最大となる１１打差優勝と２０１４年の大山志保の１９アンダーの大会記録更新が懸かる。「何打差だろうが自分の一打に集中したい。毎日４つ伸ばすことを今週の目標にしているので」。５月のブリヂストンレディスに続く４日間大会での完全Ｖで４勝目を挙げ、初の年間女王へ歩みを進める。（高木 恵）

◆女子ツアーの最大差ストローク優勝 １位はローラ・デービース（英国）の１５打差（９６年、伊藤園レディス）。２位が樋口久子（７３年、東海クラシック）、服部道子（９８年、伊藤園レディス）、不動裕理（２００４年、日本女子オープン）の１１打差。