“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレントの阿部なつきが「手抜きごはん」を紹介した。

２６日までに自身のインスタグラムを更新し「いつも何食べてるか知りたいってリクエストいただくので今日食べたヘルシープレートを動画にしてみた！」と投稿。「基本は自炊だけど、自動調理器を使って手抜きです。笑 １人だとヘルシーなものしか食べません」という。

ショート動画をアップし、「体のことについて色々言われるけど天然です」と強調。そして「いつも何食べるの？ってよく聞かれるから、適当な日のごはん紹介します」とカメラを回した。

「最近はほぼ自炊」だそうだが「めんどくさがり屋だから自動調理器に頼むｗボタンを押すだけ」と調理方法を説明。かいわれやえのきを豚肉で巻いたものと、さつまいもを自動調理器で蒸し、おしゃれにプレートに盛ってみせた。

阿部は「最近は寒くなってきたので、蒸したり、スープにしたりと、体を冷やさないようにしています。お料理教室に最近通い始めたので、１人で食べる時以外は、手の込んだもの作りたい笑」と記した。

阿部は１０月２１日の投稿で、１６０センチ、４２キロだとサイズを明かして話題に。この日のコメント欄には「なつきちゃん自己管理さすが。可愛さキープも努力の賜物だね」「可愛くて３回見返した」「おいしそう」「やっぱり炭水化物は食べないんですね〜」などの感想が寄せられた。