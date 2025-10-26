２３日のプロ野球ドラフト会議で、日本ハムから育成１位で指名を受けた札幌生まれの北海学園大・常谷拓輝内野手（２１）は、自身の持ち味を生かして１年目から支配下契約を勝ち取ることを誓った。自身が挙げたのは広角への長打力とミートゾーンの広さ。同校の島崎圭介監督（５４）は、大学時代は二刀流としてプレーしたことを挙げ、読みなど投手心理が分かることも生かして活躍することを期待した。

マウンドにも上がった経験は、野手としてのプレーにも生かされるはずだ。本職は強肩の遊撃手も、大学では最速１４４キロ右腕を兼務。島崎監督は「大学時代は二刀流ということで投手と内野手としてやってくれてた。投手をやっていただけあって、読みだとかそういうところは十分伸ばしていける要素がある。肩はとにかく強いので、十分やっていけるんじゃないかと思っています」とプロでの飛躍に期待した。

常谷は「広角に長打が打てるのは自分の持ち味ですし、ミートゾーンの広さは武器になるかなと思います。１年目から全力でプレーして、支配下を勝ち取りたい」。生まれ育った北海道で培ってきた技術と経験を土台に、地元球団で１年目から勝負をかける。