◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日午前９時８分開始予定）、０勝１敗で迎えたワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。第１戦で逆転負けを喫したドジャースの先発のマウンドには、山本由伸投手（２７）が上がる。

試合前には記者会見が行われ、ブルージェイズのシュナイダー監督は、ドジャースタジアムでの第３戦（日本時間２８日）の先発をＭ・シャーザー（４１）、第４戦（同２９日）をＳ・ビーバー（３０）で決定したと発表した。

シャーザーはサイ・ヤング賞３度（１３、１６、１７年）、ビーバーは２０２０年の受賞者。実績豊かな２人にプレッシャーのかかる敵地マウンドを任せるようだ。

シャーザーはレギュラーシーズン５勝５敗で防御率５・１９。右肘手術明けで８月下旬から戦列復帰したビーバーは４勝２敗で防御率３・５７。

今ポストシーズンではシャーザーはリーグ優勝決定シリーズ第４戦に先発し、５回２死一塁の場面で交代を告げにマウンドに向かったシュナイダー監督に対してどなり、“ブチギレ続投志願”。６回途中２失点と好投し、ナショナルズ時代の１９年以来のポストシーズン勝利を挙げた。