30日から始まる佐賀インターナショナルバルーンフェスタ。今や国内外から100機以上の気球が集まるこの大会は、47年前、福岡県甘木市（現朝倉市）で始まった。ただ、なぜ甘木なのかは関係者に聞いても「詳しく分からない」。世界中からパイロットが集まる一大イベントに成長した原点は−。歴史を探った。（松本紗菜子）

佐賀市松原の佐賀バルーンミュージアム。大会の歴史をたどる年表の最初には1978年に「参加5機で九州で最初のバルーン大会を開催（甘木市）」とある。大会関係者によると、競技大会というより「気球愛好家の集まりのようなものだったらしい」とのこと。これ以上のことは開催日すら分からず、新聞や資料で調べようがなかった。

朝倉市にも尋ねたが「資料がなくて分かりません」。諦めかけた時、この大会関係者から、山口県在住で、福岡の気球クラブ「防人（さきもり）」にも所属した倉重安見さん（71）を紹介された。話を聞くと、78年の大会に参加したという。

日本では69年、北海道大などの学生グループが製作した熱気球「イカロス5号」が国内初の有人飛行に成功。熱気球ブームの火付け役となった。「空を飛んでみたいと憧れた若者は多かった」。倉重さんもその一人だった。広島県に住んでいた際、仲間と社会人気球グループ「孫悟空」を立ち上げ、日本で6番目となる熱気球を自主製作した。

九州の大学の部活などで気球を作る若者がいたことから「九州に集まって気球を飛ばそう」となり、日本気球連盟の協力も得て準備。全国でアドバルーンを飛ばし、場所について知見があるビールメーカー担当者の紹介がきっかけで、現在の朝倉市馬田にあるキリンビール福岡工場前の広場が会場に選ばれたという。

倉重さんは「大会は複数日あり、6機飛んだ日もあった。気球を見た九州の人にも興味を持ってもらえたらと思って飛んでいた」と振り返る。話を基に本紙を調べると、78年11月6日付朝刊に「フワリ熱気球 両筑平野の秋空を舞う」という記事があり、同3〜5日、孫悟空のほか福岡市や鹿児島市などのグループが参加したことを伝えていた。

□ □

翌年は参加が8機に増え、競技も実施したが、参加団体が増えただけでなく、上空を福岡空港に発着する航空機が通ることなどから、より広い場所を探すようになった。ビールメーカーの担当者から「佐賀はもっと広いよ」とのアドバイスもあり、80年からは会場を嘉瀬川河川敷（佐賀市）に移し、佐賀の熱気球大会がスタートした。

佐賀では行政も全面的に支援した。宮島剛市長（当時）は85年の米バトルクリークで開かれた熱気球世界選手権で自らスピーチを行うなど国際大会の誘致に奔走。「佐賀んまちば飛ばせ 佐賀の名前ば揚げろ どんどん揚げろ」。当時の市報にも熱を帯びた言葉が残る。89年には市制100周年のメインイベントとして、佐賀で日本初となる熱気球世界選手権が行われた。

□ □

佐賀における“気球黎明（れいめい）期”の歴史を伝えようと、同ミュージアムでは特別企画展「熱気球の街さがの始まり」が開催している。気球の飛行記録やトロフィーなど資料約60点を展示し、森清志副館長は「歴史を知る人が高齢化し、亡くなった人もいる。歴史や記録を残すため企画した」。

若い気球愛好家らによる小さな大会は40年以上かけて成長し、色とりどりの気球が舞う空は佐賀の秋の風物詩となった。

倉重さんは今年も、ボランティアとして大会を支える。「ここまで大きく成長するとは。佐賀の多くの人の協力があってこそ続いている」。今年は20カ国・地域から126機の気球が参加する予定だ。