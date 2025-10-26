ふるさと納税制度は、地域を応援する本来の目的から逸脱している。国も自治体も原点に立ち返るべきだ。

総務省は10月から、ふるさと納税の仲介サイトが利用者に特典ポイントを提供することを実質的に禁止した。

ポイントは買い物などに使えるため、それ目当ての寄付は制度の趣旨にそぐわないと判断した。妥当な捉え方だ。

9月はポイント欲しさの駆け込み需要で、全国の自治体で寄付が増えた。この消費者心理に、ふるさと納税の実情がよく表れている。

2024年度にふるさと納税を利用した自治体への寄付は1兆2千億円を超え、5年連続で最高額を更新した。寄付をする人、自治体、仲介事業者のそれぞれが「もうけ」を競った結果である。

そもそも、ふるさと納税は自治体同士で税金を奪い合う仕組みだ。

寄付した人は住民税の控除を受けられるので、寄付した住民が多い自治体は税収が減る。逆にそれ以上の寄付を受けた自治体は収入が増える。200億円を集める町があれば、300億円を失う都市もあり、明暗が分かれる。

税収が減る一方だった大都市が反転攻勢をかけ、競争は厳しさを増す。どの自治体も消費者の興味を引く返礼品集めとPRに懸命だ。

自治体の情報発信だけでは全国から注目されないため、仲介サイトが活況を呈し、自治体が事業者に支払う手数料は年1千億円を超える。

24年度の場合、返礼品の調達や仲介事業者への手数料などが6千億円近くに上った。こうした経費を差し引くと、寄付総額の半分ぐらいしか自治体の財源にならない。

不可欠な経費があるとはいえ、流出する税収はあまりに多額だ。

近年は自治体のルール違反が絶えない。総務省は9月、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町、岡山県総社市を制度から除外した。

返礼品の募集費を寄付総額の50％以下とするなどの規定に反したからだ。4市町は2年間、制度が利用できない。

以前は返礼品の産地を偽る問題があった。今も地場産品と呼ぶにふさわしいか、首をかしげたくなる返礼品が少なくない。競争が過熱し、無理な返礼品集めが目につく。

その上、確実に入るとは限らない寄付を当て込んで予算を組む。これがまっとうな財政運営と言えるだろうか。

寄付は確かに多くの地域づくりに有効活用されている。具体的な使途を示し、賛同する人に寄付を求める自治体が増えているのは良い傾向だ。被災地に返礼品不要の善意を届ける有効な手段でもある。

それにしても問題点が多過ぎる。富裕層の節税に利用され、いびつな膨張が続く現状は放置できない。

そろそろ熱を冷まして、国と地方で制度を検証してはどうか。実態が通販事業であれば、税控除を見直すべきだ。