長崎県平戸市岩の上町の亀岡神社例大祭「平戸くんち」の御神幸行列が25日あり、中心商店街を練り歩いた。今年は食欲の秋を彩る恒例の「平戸くんち城下つんのーで祭」と重なり、街はひときわにぎわった。

3基のみこしをはじめ、下條紀元宮司らが乗った馬、鉄砲や弓、やりなどを携えた約250人が神社を出発。沿道の市民は拍手をしたり、手を合わせたりして見送った。一行が食品スーパーの調理場近くを通りかかると、勤務する約10人が太鼓の音を聞きつけて飛び出し、みこしに賽銭（さいせん）を奉納。みやびな衣装の稚児たちも負けじと「賽銭くださーい」と元気に叫んでいた。

つんのーで祭にはアゴだし唐揚げや平戸和牛串など33店舗が出店。平戸の味を楽しんでいた観光客らも、時ならぬ時代絵巻に思わず見入っていた。

同神社では26日午前11時から、国指定重要無形民俗文化財「平戸神楽」の全24番を舞う大々神楽がある。つんのーで祭は、26日はステージイベントでビートルズコピーバンドライブ、田助ハイヤ節、大塚ヘルシーサークルが踊るご当地民謡「平戸つんのーで節」などが披露される。（福田章）