¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÆîÅç¸¶¤Ëà³¤¤ª¤³¤·áµòÅÀ¡¡Á´¹ñ½é¡¢29Ç¯½Õ¤Ë¡ÖÀè¿ÊÅª³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¶µ°é¡¡ÀßÈ÷½¼¼Â
¡¡Åç¸¶È¾ÅçÆîÃ¼¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä³¤ÍÎ³Ø½¬¤ÎµòÅÀ¤ò¡Ý¡£Ä¹ºê¸©ÆîÅç¸¶»Ô¤ÏÁ°ÉÍ³¤¿åÍá¾ì¡ÊÆ±»Ô²ÃÄÅº´Ä®¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÄú¸Ë¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÀè¿ÊÅª³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡£¿·Äú¸Ë¤Î¤Û¤«¸¦½¤¼¼¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Î²Ã¹©¼¼¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢³¤ÍÎ¶µ°é¤äÃÏ°è¤ª¤³¤·¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£2029Ç¯½Õ³«Àß¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢Ç¯´Ö4Ëü5Àé¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ç³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÂÎ°é´Û¤ä¥×¡¼¥ë¡¢Äú¸Ë¤Ê¤É¡Ë¤òÀ°È÷¤¹¤ëB¡õGºâÃÄ¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬10²¯±ß¤ò¾å¸Â¤Ë»ö¶ÈÈñ¤ò½õÀ®¤¹¤ë¡£»Ô¤Ï¤³¤Î¤Û¤«²òÂÎ¤äÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Ë8ÀéËü±ß¤ò·×¾å¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡´ûÂ¸¤ÎÄú¸Ë¤ÏºâÃÄ¤¬1982Ç¯¤Ë·úÀß¤·¡¢85Ç¯¤Ë¹çÊ»Á°¤Î²ÃÄÅº´Ä®¤ËÌµ½þ¾ùÅÏ¤·¤¿¡£»Ô¤Ï¥«¥Ì¡¼¶µ¼¼¤ò³«¤¯¤Ê¤É³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ï·µà²½¤Ë²Ã¤¨¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä³¤¿åÍáµÒ¤Î¸º¾¯¤â¤¢¤ê¡¢°Ý»ý³èÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºâÃÄÂ¦¤â¼ã¤¤À¤Âå¤Î¡Ö³¤Î¥¤ì¡×¤ä¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö³¤¤ª¤³¤·¡×»ÜÀß¤ÎÉ¬Í×À¤òÄË´¶¡£³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ëÁ´¹ñ378¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë2021Ç¯ÅÙ¤È23Ç¯ÅÙ¡¢Àè¿ÊÅª³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ°È÷¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼ê¤òµó¤²¤¿5¼«¼£ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÆîÅç¸¶»Ô¤òÁª¤ó¤À¡£ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆîÅç¸¶»Ô¤ò´Þ¤àÅç¸¶È¾Åç¤¬¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÀ¤³¦¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô¤Ï¿·¤¿¤Ê³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢Ä¹ºêÂç¤ä»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³¤ÍÎ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Á¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¡£Äú¸Ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ð¥ó¥¬¥í¡¼15Åï¡ÊÊÄº¿Ãæ¡Ë¤â·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î½ÉÇñ¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñÀ¸³¶³Ø½¬²Ý¤ÎÂçÖ¿¹ÀÊ¿»²»ö¤Ï¡Ö³¤¤ª¤³¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë