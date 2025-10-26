「秋季高校野球中国大会・１回戦、高川学園８−２広陵」（２５日、ユーピーアールスタジアム）

１回戦４試合が行われ、部内での暴力事案で夏の甲子園大会を途中で出場辞退した広陵（広島）は高川学園（山口）に２−８で敗れ、来春の選抜大会出場が絶望的となった。二回に守備のミスが絡んで５点を先行されると、その後も追加点を許した。打線は相手を上回る９安打を放ちながら２点にとどまった。２年ぶりに秋季広島大会を制して臨んだが、無念の初戦敗退となった。

降り続く雨を浴びながら、広陵ナインは本塁付近に整列した。一礼後、多くの選手がグラウンドに視線を落とす。「相手が強かった。完敗です」と松本健吾監督（３４）。高川学園の前に投打で圧倒された。

二回、守備のミスが絡んで一挙５失点。四回にはスクイズを決められ、突き放された。攻撃面では相手を上回る９安打を放ちながら２得点。曽根丈一郎主将（２年）は「決められなかった」とうなだれた。引退した３年生が応援に駆けつけたものの、決定打を欠いた。

秋季広島大会の決勝でサヨナラ勝利。勢いそのままに臨んだが、初戦敗退に終わり、来春のセンバツ出場は絶望的になった。

１月に発覚した部内暴力を発端に、中井哲之監督（６３）が交代するなど新体制で臨んだ。「選手はこの秋、勝ちたいと思ってやってきた。（劣勢でも）最後まで一生懸命プレーできた」と松本監督。敗れはしたものの、諦めない姿勢が今後につながると評価した。

バッテリーミスや走塁ミス、守備での落球などが目立った一戦。凡事徹底の必要性を再認識させられた戦いでもあった。これから訪れる長い冬。個々のレベルアップと、チーム力を底上げすることが聖地への道となる。

曽根主将は「もっと意識を高く持ち、負けられない試合を想定して練習をしていく」と力を込めた。敗戦を新たな力に変えて、再スタートする。