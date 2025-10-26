九州で唯一、長崎で開催中の展覧会『ポケモン×工芸展』。

人気キャラクターと伝統の技がコラボした、限定商品やオリジナルグッズを調査しました。

長崎歴史文化博物館で開催中の『ポケモン×工芸展 ～美とわざの大発見～』。

ポケモンの姿や技などをテーマに、20人の工芸作家が手掛けた 約90点の作品が展示されています。

九州では初開催です。

館内の特設ショップでは、開催を記念したグッズなどが販売がされています。

（長崎歴史文化博物館 早田 萌さん）

「“日本の伝統的な工芸”と “世界に誇るポケモン” が融合する、これまでにない試みとして実現したのが『ポケモン×工芸展』。

そこで見つけた発見や、感動をグッズという形で持ち帰ることができるのがグッズショップの魅力」

『ポケモン×工芸展』特設ショップで人気のグッズをランキング形式で紹介します。

【第5位】「豆皿セット」 5,940円(税込)

凝ったデザインの『豆皿セット』。

着物の伝統染織を継承する、3人の作家が手がけた “絵柄” があしらわれています。

江戸小紋の緻密で繊細な柄。優美でやわらかな友禅。

そして沖縄の紅型の鮮やかな色彩。

ポケモンと調和した、美しい絵柄が目を引きます。

【第4位】「デンリュウの長崎カステラ」 1,620円(税込)

灯台とデンリュウが描かれた、長崎らしいパッケージ。

銘菓カステラとポケモンがコラボした、長崎限定商品。

ふんわり生地の上に、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」の絵柄が焼印されています。

お土産にもピッタリです。

【第3位】「葉山有樹 マグ 森羅万象」 5,940円(税込)

「葉山有樹マグ 森羅万象」。

細かい模様と鮮やかな色彩が魅力の陶芸家 葉山有樹さん。

展覧会に出品されている作品と同じ柄のマグカップには、花とポケモンが緻密に描かれています。

伝統文様と現代のモチーフが融合したアイテムです。

【第2位】「ポケモン×工芸展図録」 3,300円(税込)

展示会で見た作品を、家に持ち帰るように楽しめます。

第2位は『ポケモン×工芸展図録』。

20人のアーティストの作品など、掲載した168ページの図録。

作品はもちろん、作者についても詳しく解説しています。

制作意図や技法、作品に込めた物語にも迫ることができる一冊です。

【第1位】「ポケモン×工芸展のピカチュウ」 2,640円(税込)

人気グッズ第1位は、ぬいぐるみ『ポケモン×工芸展のピカチュウ』です。

日本の伝統柄「工字繋ぎ」の着物を着た、ピカチュウの愛らしいぬいぐるみ。

（長崎歴史文化博物館 早田 萌さん）

「こちらの『工字繋ぎ』は、工芸の『工』の字をたくさん繋げた、物事が長く続く、家が繁栄するなどの意味を込めた、縁起の良い文様となっています」

ポケモンと和の伝統がマッチした、工芸展の人気グッズです。

（長崎歴史文化博物館 早田 萌さん）

「展覧会でしか手に入らない限定商品を多数販売しております。ぜひご来館ください」

『ポケモン×工芸展～美とわざの大発見～』は、12月7日まで開催中です。