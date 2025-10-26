「アルテミスＳ・Ｇ３」（２５日、東京）

同期のアイドルホースを退け、世代上位の能力を証明した。２番人気フィロステファニが抜群の切れ味を発揮して重賞を制した。

道中は３番手。逃げた１番人気のマルガを射程圏に入れる絶好のポジションを確保した。余裕を持って直線で外へ持ち出すと、堂々とした走りで突き抜けた。戦前から高いポテンシャルを感じていた川田は「いい脚でしたね。１週前追い切りの時から、とてもいい馬だということは理解していたので、ここでいいレースができればと思っていました」とデビュー２連勝で重賞を制した相棒をたたえた。

半兄に２３年皐月賞馬ソールオリエンスがいて、父は２歳リーディングサイアーをひた走るエピファネイア。生まれながらにして活躍を期待された良血だが、課題は血統から受け継ぐ気性面だった。中内田師は「エピファの子ですし、レース前もテンションが上がっていましたが、何とか我慢してくれた感じです。それでも輸送は問題なかったですし、一つ一つこなしてくれたことが良かった」と成長に目を細めた。

出世レースを制したことで２歳女王の座がグッと近づいた。今後の動向に注目が集まるが、「暮れに大きな舞台があるので、そこを目標にしていければ」と指揮官は阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神）への参戦を示唆した。偉大な兄に少しでも近づくためにも、かれんな乙女の挑戦は続く。