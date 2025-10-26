「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

最重要トライアルの神戸新聞杯で２着だったダービー３着のショウヘイがクラシック最終戦で逆転戴冠を狙う。陣営の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

【大江祐輔助手】

−レース前日は栗東ＣＷを軽めに１周。

「整っているという感じ。追い切った後もテンションの上下がなく、穏やかで平常心でいい動き」

−春との変化や、ひと叩きの効果などは。

「体の張りが増しているし、今回は入厩した時から少し馬が変わってきたなというのが第一印象。中間もいまだ成長中だなと実感します。体の張り、伸びやかさなど、春と違ってきていますね」

−距離は三千。

「未知ですね。二四まではしっかりとこなして、なおかつ、ずっといいレースを続けている。多少長くても流れひとつ。同世代なので乗り切ってくれるんじゃないかな」

−雨が降りそう。

「できたら良馬場でやりたいかな。きれいな走りをするし、ダービーも荒れた所で脚を取られているので、極力いい馬場でやれたらいいなと思います」

【友道康夫調教師】

−未知の距離も含め、レースの見立ては。

「１回目の下り坂をうまく折り合って運べれば。追い切り後に落ち着きがあるのはいいし、春からいい意味で筋肉もついて成長しています。京都はいい競馬をしているコース。下り坂を使って、長くいい脚を使えれば」

−ダービーが３着。ラスト１冠への思いを。

「京都新聞杯の時は大谷翔平がホームランを打って、３着だったダービーの時はヒットだった。レース当日はホームランを打ってほしいですね」