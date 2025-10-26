¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¹â»Ô¼óÁê¤ÏÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¡©¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¤¬à½÷¿Í¶ØÀ©á¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£°æ¹¯À¸»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ£°æ¹¯À¸¤Î¤¦¤Ã¤Á¤ã¤êÂçÁêËÐ¡×¤Ç¡¢ÂçÁêËÐ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÚÉ¶¤Î¡Ö½÷¿Í¶ØÀ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô¡ÊÁáÉÄ¡ËÁíÍý¤Ï¡ÊËÜ¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»ÎÉ½¾´¼°¤Ç¡ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤òÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£°æ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷À¤¬É½¾´¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡¢É½¾´¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿»þ¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È±þ¤¸¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ»á¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡£¤«¤Ä¤Æ½ä¶È¡ÊµþÅÔ¡¦ÉñÄá½ä¶È¡Ë¤Ç¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿Êý¡ÊÉñÄá»ÔÄ¹¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢½÷À¤Î°åÎÅ´Ø·¸¤ÎÊý¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ê¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ëà¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤á¤È¸À¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»ö·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤Î»þ¤Ë¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÂçÁêËÐ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢½÷¿Í¶ØÀ©¤È¤¤¤¦¤«¡¢½÷À¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¤³¤ì¤â¤½¤â¤½¤â¤Ïà½÷À¤¬ÉÔ¾ô¤Ê¤â¤Îá¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È»ä¼«¿È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤â¤·¤â¸µ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´¤¯¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é·èÃÇ¤ò¤¹¤ë»þ¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£