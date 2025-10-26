新婚・藤井サチ「何があっても味方でいてくれる最強のチーム」「お互い最強の味方」結婚、そして夫婦へ…“家族観”を語る
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。
10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル、タレント、情報番組のコメンテーターとしても活躍する藤井サチさんです。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。この記事では、結婚してからの家族観などについて語った19日の模様をお届けします。
すみれ：新婚で幸せいっぱいのサッちゃん（藤井）ですが、サッちゃんにとって「家族」とは、どんな存在ですか？
藤井：ベタかもしれませんが、「何があっても味方でいてくれる最強のチーム」という感じかも。
FUKAMI：すごく素敵。あなたは、本当に大切に育てられたのですね。
藤井：でも、チームじゃないですか？
FUKAMI：夫婦になったらね。
藤井：お互い最強の味方になる。
FUKAMI：もちろん。でも私は、たまに少し見栄を張っちゃう。チームなのに。
藤井：見栄を張るって？
FUKAMI：「ちょっと良く思われたい」が、まだ出るときがある。ちゃんとナチュラルにいけるように頑張ります。
藤井：なんかいいですね。
番組では他にも、夫婦の健康、ポジティブ思考・セルフケアなどについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：KOSÉ Find My Beauty
放送日時：毎週日曜 9:00〜9:30am
パーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/
