中華料理で好きなのは？＜回答数 37,542票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第332回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「中華料理で好きなのは？？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:中華料理で好きなのは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
本格酢豚
【材料】（2人分）
豚もも肉(ブロック) 150g
<下味>
酒 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 1/2
ゴマ油 小さじ 1/2
卵黄 1/2個分
片栗粉 大さじ 2
揚げ油 適量
赤ピーマン 1個
ピーマン 1個
玉ネギ 1/2個
水煮タケノコ(小) 1/2本
ケチャップ 大さじ 2
<合わせ調味料>
砂糖 大さじ 1.5
酢 大さじ 1.5
しょうゆ 大さじ 1
塩 少々
水 大さじ 2.5
顆粒中華スープの素 小さじ 1.5
<水溶き片栗>
片栗粉 小さじ 1/2
水 小さじ 2
ゴマ油 小さじ 1/2
【下準備】
1、豚もも肉は2cm角に切り、＜下味＞の材料をもみこむ。
2、赤ピーマン、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、ひとくち大に切る。
3、玉ネギは縦半分に切り、幅1cmのくし切りにする。
4、水煮タケノコはひとくち大の乱切りにする。
5、＜合わせ調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
6、揚げ油を160℃に予熱し始める。
【作り方】
1、豚もも肉の汁気をきって片栗粉をまぶし、160℃の揚げ油でカリッと揚げ、油をきる。続けて玉ネギ、水煮タケノコ、ピーマン、赤ピーマンの順にサッと油を通し、取り出す。
2、フライパンにケチャップを入れて火にかけ、温まったら＜合わせ調味料＞を加え、再び煮たったら＜水溶き片栗＞でトロミをつける。
3、(2)に豚もも肉と野菜を戻し入れ、全体に混ざったら、最後にゴマ油をからめて器に盛る。
(E・レシピ編集部)
