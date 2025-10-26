スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「中華料理で好きなのは？？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:中華料理で好きなのは？

・「中華料理で好きなのは？」の結果は…


・1位 … 麻婆豆腐 34%
・2位 エビチリ 30%
・3位 酢豚 22%
・4位 青椒肉絲 14%

※小数点以下四捨五入

37,542票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

本格酢豚


【材料】（2人分）

豚もも肉(ブロック) 150g
<下味>
  酒 小さじ 1
  しょうゆ 小さじ 1/2
  ゴマ油 小さじ 1/2
  卵黄 1/2個分
片栗粉 大さじ 2
揚げ油 適量
赤ピーマン 1個
ピーマン 1個
玉ネギ 1/2個
水煮タケノコ(小) 1/2本
ケチャップ 大さじ 2
<合わせ調味料>
  砂糖 大さじ 1.5
  酢 大さじ 1.5
  しょうゆ 大さじ 1
  塩 少々
  水 大さじ 2.5
  顆粒中華スープの素 小さじ 1.5
<水溶き片栗>
  片栗粉 小さじ 1/2
  水 小さじ 2
ゴマ油 小さじ 1/2

【下準備】

1、豚もも肉は2cm角に切り、＜下味＞の材料をもみこむ。



2、赤ピーマン、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、ひとくち大に切る。

3、玉ネギは縦半分に切り、幅1cmのくし切りにする。

4、水煮タケノコはひとくち大の乱切りにする。

5、＜合わせ調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

6、揚げ油を160℃に予熱し始める。

【作り方】

1、豚もも肉の汁気をきって片栗粉をまぶし、160℃の揚げ油でカリッと揚げ、油をきる。続けて玉ネギ、水煮タケノコ、ピーマン、赤ピーマンの順にサッと油を通し、取り出す。



2、フライパンにケチャップを入れて火にかけ、温まったら＜合わせ調味料＞を加え、再び煮たったら＜水溶き片栗＞でトロミをつける。



3、(2)に豚もも肉と野菜を戻し入れ、全体に混ざったら、最後にゴマ油をからめて器に盛る。



(E・レシピ編集部)