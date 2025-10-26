「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）

ヒットでなくても拳を握った。０−１の六回に阪神・森下が、しぶとい同点打。「ことを起こせば、１点入ると思った。追い込まれてからも対応できるように打席に入ってました」。序盤は苦しめられた有原から、ようやく１点をもぎ取った。

きっちり仕事をした。１点追う六回無死一、三塁の絶好機。一走の中野が盗塁を決めてチャンス拡大。「打者有利な場面にしてくれた」と楽な気持ちになった。最後は詰まりながらも遊ゴロを放ち同点。アウトになっても一塁を駆け抜けた森下は大きな声を出した。

初回には左翼線への二塁打を放ち、チーム、そして自身の今シリーズ初安打を記録。ＣＳでもＭＶＰに輝いた男が、敵地で好スタートを切った。それでも「短期決戦は勝つことがすべてなので、それを積み重ねての日本一」と引き締まった表情。「今日の試合はいったん忘れて、また明日備えたい」と力を込めた。

好機であれば、どんな形でも走者をかえす。虎のポイントゲッターは、歓喜の瞬間まで、結果を残し続ける。