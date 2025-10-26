◆東京六大学野球秋季リーグ戦 第７週第１日▽明大３―１立大（２５日・神宮）

５季ぶり４４度目の優勝を決めている明大が立大を破り開幕９連勝。同校２９年ぶり２度目（リーグ６度目）の全勝優勝に王手をかけた。ロッテからドラフト２位指名を受けた先発・毛利海大投手（４年）が６回を無失点に抑えると、西武１位指名の小島大河捕手（４年）が先制の左犠飛、日本ハム１位指名の大川慈英投手（４年）が最後を締めるなど指名トリオが活躍した。

カッコ悪いところは見せられない。運命のドラフト会議から２日後。多くの祝福のラインやメッセージへの返信にいそしみながらも、指名された３人の思いは最終カードの立大戦に向いていた。

「ドラフト会議が終わってすぐ、立教のデータをすべて確認して臨みました」という先発・毛利（ロッテ２位）は降りしきる雨の中、集中力を切らさず左腕を振った。「（マウンドは）少しぬかるんでいたんですけど、ストライク先行で投げられました」。速球、変化球を低めに集めて６回まで１０２球、被安打４、７奪三振で無失点。

力投に応えるように、６回１死満塁で小島（西武１位）が逆方向の左翼へ先制犠飛を放った。「外野まで飛ばそうという意識がいい結果につながったと思います」とうなずいた。３点リードの８回からは大川（日本ハム１位）が最速１４９キロの速球を軸に相手の反撃を１点でしのいだ。

試合前のレジェンド始球式に登板したのは明大で２０勝を挙げ、日本ハムなどで通算８９勝の武田一浩氏（６０）。昨年冬から投手を中心に指導するようになり両投手にもアドバイスを送ってきた。「一番言われたのは力むなということ。春よりはよくなってきました」と大川。毛利も「強い気持ちを持ってマウンドに上がりなさいと」。ＯＢの助言も支えにプロへの扉を開いた。

すでに優勝は決めているとはいえ、２６日の第２戦に同校２９年ぶりの全勝がかかる。「全勝優勝を目指すことは変わらない」と大川。今季のチームスローガンは「奪冠」。その言葉を無敗で実現する。（秋本 正己）