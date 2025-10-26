「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）

快挙星で猛虎史に名を刻んだ。阪神・村上が７回１失点で、日本シリーズ球団最多タイの２勝目。村山実、ゲイルに続く３人目で、複数年にわたるのは球団初となり、２３年の日本シリーズに続いて白星発進に導いた。「ビジターですけど阪神ファンも応援がすごかったんで、そこに助けられました」。球場の左半分を黄色く染めた虎党に、感謝の言葉を向けた。

不安定な立ち上がりも、すぐに修正した。初回、近藤の中前打で先制点を献上。高めのボール球が目立ったが、「ちょっと浮いちゃったんで。二回からは投球練習からしっかり意識できたんで、立て直せたかな」と不慣れなマウンドに適応し、本来の姿を取り戻した。

二回をわずか７球で三者凡退。三回には柳町と近藤を連続見逃し三振で、雄たけびを上げた。五回２死一、二塁で再び近藤と対峙（たいじ）したが、「やっぱいいバッターなんで、あそこでもう１点取られるときつかったんで」とギアを上げ、適時打を浴びた直球で一ゴロに仕留めてリベンジ。逆転へつなげた。

最後まで諦めなかった旧友に心を打たれた。先月開催された世界陸上東京大会の男子３５キロ競歩に、東洋大時代の同級生で親交がある川野将虎が出場。レース中に脱水症状を起こして苦しむも、途中棄権せずゴールした。

「友達のああいう姿を見ると、自分も頑張ろうとなります。世界で戦うのは本当にすごい。結果は残念でしたけど、いろんな人に影響を与えたと思います」。受けた刺激を“秋の力”に変えた。最多勝争いはシーズンラスト４試合で２勝差をつけられていたが、諦めることなく連勝フィニッシュで１４勝。最高峰の舞台では同じく１４勝の有原との、最多勝マッチアップを制した。

敵地で挙げた価値ある１勝。「楽しんで投げられましたし、相手はパ・リーグ１位でホントに強かった。あと三つ勝つだけなんで、それを信じて応援したいと思います」。１１５球の熱投で、日本一への道筋を明るく照らした。

◆シリーズ２勝は３人目 阪神先発の村上が、２３年第１戦オリックス戦に続き日本シリーズ２勝目を挙げた。球団では６２年村山実、８５年ゲイル各２勝に続き３人目。複数度の日本シリーズでの白星は球団初だ。また先発２勝はゲイル以来で、日本人では初となった（６２年村山は先発と救援各１勝）。