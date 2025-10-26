日本ハムの今川優馬外野手（２８）は２５日、道産子の加入を歓迎した。ドラフト５位で根室出身の明徳義塾・藤森海斗捕手（１８）、育成１位で札幌生まれの北海学園大・常谷拓輝内野手（２１）を指名。常谷とは８月のプロアマ交流戦（エスコン）で面識もあり、「一緒に北海道を盛り上げていけるように」と共闘を誓った。

道内出身者が増えたことを、今川はシンプルに喜んだ。２人（藤森、常谷）の指名を大歓迎。札幌出身の今川は「常谷くんとはプロアマのときに話をして、連絡先も交換した。ドラフト直後に連絡させてもらって、ご飯とかいけたらいいねって。距離を詰めて、１日も早くチームに慣れてもらえれば」と世話役を買って出た。

藤森についても指名後に自ら調べ、根室から高知の明徳義塾に中学から野球留学する志の高さに感嘆。２人の加入で北海道出身選手は９人（他に伊藤、玉井、杉浦、根本、渋谷、伏見）となり「北海道の選手が地元の球団で活躍することって、意味があることだと思っている。一緒に北海道を盛り上げていければ。まずは僕も頑張りたい」と共闘を誓った。

２３日から始まった秋季練習では、シーズン終盤に故障した左太もも裏の治療とリハビリに専念する。９月に１軍再昇格した際には、モイネロから一発を含む３安打３打点。ＣＳ最終Ｓでも故障を押して対モイネロ用に招集され、安打をマークし「モイネロ投手が来たら、今川を使おうと思ってくれたらありがたい」。道産子戦士の先頭に立ち“モイネロキラー”を足がかりに、不動のレギュラーを目指していく。（山口 泰史）