「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）

打って走って大きな１勝を呼び込んだ。阪神・近本が日本シリーズでも初戦から１番打者としての役割を果たした。

突破口を開いたのは１点を追う六回だ。「どんな形でも塁に出られたら」と先頭で打席へ。カウント２−２と追い込まれてからの５球目だった。「有原さんと対戦したのがもう５年前とかなので、感覚も違った」というが、チェンジアップに対応し、中前へ。打線が苦しめられていた右腕から好機を演出した。

真骨頂はここからだった。続く中野の初球に完璧なスタートを切り、二盗に成功。２得点につなげたことを、「その前の機会で、ある程度タイミングとか見ながらできていたので、初球からスタートを切れた」と振り返った。

ＤｅＮＡとのＣＳファイナルＳ初戦でも先頭で安打を放ち出塁すると、１死二塁では三盗を決め、勝利につながる先制劇を呼び込んでいた。日本シリーズでも初戦からバットと足で引っ張り、「勝ちにつながったのはすごい大きい」と納得顔だ。

三回には左前打を放ち、チーム唯一のマルチ安打をマーク。敵地でまず１勝できたことが大きい。「しっかり粘って自分たちの野球ができたんじゃないかと。明日は明日でまた頑張りたい」。２３年の日本シリーズＭＶＰ男は、今回も大暴れの予感だ。