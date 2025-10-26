「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２５日、みずほペイペイドームで開幕し、２年ぶり３度目の日本一を狙う阪神が逆転で先勝した。六回、同点としてなおも１死三塁から、佐藤輝明内野手（２６）が右中間へ勝ち越しの適時二塁打を放った。日本シリーズ７戦７敗だった「鬼門」で、勝利を導いたのはやはり頼れる４番だ。虎が日本シリーズでの敵地開幕を勝利で飾ると、日本一確率は１００％。この勢いで一気に頂点へと突き進む。

福岡を熱くさせ、ドームを揺らしたのは、やはり佐藤輝だった。一球、一振り、ワンプレーに息が詰まる展開。劣勢から同点になり、自らのバットで勝ち越し。「良かったです」。やりきった、出し切った、３時間１７分の熱戦。打のヒーローとして拍手喝采を浴びた。

同点となった直後の六回１死三塁。この場面で虎の４番が黙っていない。球場のボルテージの高まりを感じながら、求めたのは得点だけだった。３ボールから積極的にスイングし、有原のチェンジアップを右中間へ適時二塁打。「１点が入ったんで、次の１点を取りたかったんで良かったです」。両手の人さし指を突き上げ、鼓舞するように激しく手をたたいた。これが自身、日本シリーズ初の適時打となった。

有原とは初対戦。初回２死二塁ではフォークで空振り三振。四回１死も変化球に泳がされた。３打席ともボール先行と、細心の注意を払った配球で勝負された。でも、今年の佐藤輝は二度あることは三度ある、とはいかない。「３回目でね、イメージもつかめたんで良かったです」。過去２打席でやられていた落ちる球を逃さなかった。

プロ入り後、無理だろうと思われた壁を何度もぶち破ってきた。多くの球団史に名を残し、今季は生え抜き選手では４０年ぶりとなる４０本塁打にも到達。そしてこの日も決勝打を放ち、日本シリーズでホークスにペイペイドーム８試合目での初勝利へ導いた。

２３日にはドラフト会議が行われ、新たに７人の後輩選手が誕生しようとしている。球団創設９０周年。虎の中心選手として芽生えた自覚がある。「憧れのタイガースでプレーできると思ってもらえるように、強いタイガースであり続けたい」。史上最速優勝を成し遂げ、ＣＳファイナルＳも全勝での突破。あとは、日本の頂点に立つことで最強を証明できる。強い猛虎を作り上げようとしているのは、紛れもなく佐藤輝だ。

阪神は日本シリーズで過去４度、敵地で開幕している。黒星発進だった０３、０５年は敗退。一方で白星からスタートさせた８５、２３年は頂点に立っている。「新しい投手なので、またしっかり準備をしていきたい。頑張りたいと思います」。福岡で連勝し、甲子園で歓喜の胴上げを実現させる。（今西大翔）

◆敵地白星発進ならＶ率１００％ 阪神が敵地で行った日本シリーズ第１戦で勝ったのは、８５年西武戦、２３年オリックス戦に次ぎ３度目。過去２度はいずれも日本一を飾っており、幸先よいスタートとなった。

◆みずほペイペイでシリーズ初勝利 みずほペイペイでの日本シリーズの試合で、阪神は８試合目にして初勝利を挙げた。なおソフトバンク本拠地でのシリーズでは、前身の南海と戦った１９６４年第５戦に大阪球場で勝って以来、６１年ぶりとなった。