「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）

敗れはした。それでも頼れる男が帰ってきた事実が大きい。ソフトバンクは左脇腹痛でＣＳファイナルＳ不在だった近藤が「４番・指名打者」で復帰し、先制打を含む２安打。「日本シリーズに向けてリハビリしましたし。みんなが（ＣＳで）勝ってくれたので、この舞台に立たせてもらっている」。虎に確かなインパクトを示した。

打席での雰囲気が違う。初回２死二塁の先制機。近藤は村上がフルカウントから投じてきた高め直球に反応。捉えた打球は中前の先制適時打に。八回１死からは及川から左翼フェンス直撃の二塁打を放ち状態の上向きを感じさせた。

チームはなかなかフルメンバーがそろわない。この日、中村が右股関節のコンディション不良でベンチ入りメンバーから外れた。当初は中村のスタメン起用を想定して先発メンバーを組んでいた小久保監督だが、変更を余儀なくされた。

今年は公式戦からＣＳまで満足に主力がそろった時期がなく、嫌な流れが続いてる。それでも「長くて、あと６試合。できることに集中して」と近藤。悲願の日本一へ第２戦は落とさない。