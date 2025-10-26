プロダンスリーグ「第一生命 Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ ２５−２６ ＲＯＵＮＤ．１」が２５日、東京・ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡで行われ、今季からリーグに参画したＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭはａｖｅｘ ＲＯＹＡＬＢＲＡＴＳを相手に勝利。堂々たるデビュー戦を飾った。

鮮烈な自己紹介だった。ステージ中央で８人が円陣を組んで出陣。モノトーンのカモフラ柄の衣装に身を包み、“初めまして”を意味する「Ｎｉｃｅ ｔｏ ｍｅｅｔ ｙｏｕ」をテーマにパフォーマンス。チーム哲学を体現するようなヒップホップスタイルに、アクロバットなどを取り入れるなど躍動。演技が終わると会場から割れんばかりの拍手が降り注いだ。

ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭは、ＥＸＩＬＥや三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳらが所属している芸能事務所・ＬＤＨ ＪＡＰＡＮによるチーム。今年２月にリーグへの参画が発表され、オーディションをへて７月に結成。チームディレクターのＥＸＩＬＥ ＮＡＯＴＯは当時「ここからダンス漬けの毎日が待っているよ」。この日に向けて研さんを積んできた。

パフォーマンス後は安堵（あんど）の表情が広がった。京太朗が「緊張しすぎてちょっと記憶はない」と苦笑いしたように、強い緊張だったが堂々たるパフォーマンス。笑大郎は「ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭ，ｖｅｒｙ“Ｎｉｃｅ ｔｏ ｍｅｅｔ ｙｏｕ”。ありがとうございました」と流ちょうな英語を交えて会場に感謝した。

デビュー戦を勝利で飾って、頂点への夢は膨らむ。エースパフォーマーをつとめた武蔵は「このチームでここまで来られたのがうれしい。この流れで次の一戦も全力で臨んで挑むので、これからも応援をお願いします」と言葉に力を込めた。