2020年以降、「予測困難な時代」というワードを頻繁に目にするようになりました。しかしそれは、遠い未来を憂う言葉ではありません。なぜなら私たちは、すでに予測困難な時代を生きているのですから。

「自律学習と自己効力感」はOECD37カ国中34位

子どもたちがこれから歩む社会は、私たちが経験したことのない、さらなる未知の領域が広がっているでしょう。このような時代において、教育が子どもたちに授けるべき最も大切な力とは何でしょうか。

それは、知識の量や特定のスキルだけではなく、自らの学びをデザインし、生涯にわたって成長し続ける力、すなわち「自己調整学習」の能力です。もちろん、これは従来の知識やスキルが不要だということではなく、むしろそれらを主体的に学び、活用し続けるための土台となる力です。

国際的な学習到達度調査PISA2022では、日本の15歳生徒は数学的リテラシー・科学的リテラシーでOECD加盟国中1位、読解力で2位に位置するなど高い学力を示しました。一方、「自律学習と自己効力感」の指標では、「自信がない」と答えた日本の生徒が非常に多く、この指標値はOECD37カ国中34位と低いことが報告されています。

この高い学力と主体性の低さというギャップは、日本の教育の持続可能性に対する警鐘であり、授業内外で自律的に学ぶ能力をどう育てるかが重要な課題となっています。

この結果も後押しとなり、より自律した学習者の育成、すなわち自己調整学習能力の大切さがうたわれ、日本全国でその実践が拡大しています。高い学力を持ちながらも、自らの学びの舵取りに自信が持てない子どもたち。このギャップを埋め、彼ら彼女らが未来の荒波を乗り越えるための「羅針盤」を手渡すことこそ、今の教育に求められる喫緊の課題でしょう。

誤解される自己調整学習、実は一斉授業でもできる

しかし、その一方で、「子どもに任せる」「計画を立てさせる」といった手法論や、「自由進度学習のような特定の学習形態を導入しなければならない」といった形式論に陥るような誤解が生まれていることも事実です。その誤解は、自己調整学習の本質を見落としていることから生じています。

アメリカの教育心理学者、バリー・ジマーマンは自己調整学習を、「学習者が、動機づけ、学習方略、メタ認知において、積極的に学習過程に関与する学習」と定義しています（Zimmerman,1989）。

つまり、自己調整学習とは、学習者が自らの学習過程に主体的に関与し、メタ認知（自らの思考や学習状況を客観的に把握する力）や動機づけを駆使しながら、目標達成に向けて学習をコントロールしていくことです。これは単なる「自主学習」や「自習」とは一線を画します。

ジマーマンは、自己調整学習のプロセスを「予見段階」「遂行段階」「自己省察段階」という3つの段階に分けました。この3つの段階を学習者自身がサイクルとして回していくことこそが、自己調整学習の核心です。それは、学習者が「受け身の客体」から「学びの主人公」へと変容していくプロセスそのものなのです。

そして重要なのは、「予見段階だから動機づけ」「遂行段階だから学習方略」といった単純な対応関係ではなく、それぞれの段階において、動機づけ、学習方略、メタ認知という3つの要素が相互に関わり合いながら機能する点にあります。だからこそ、単に自己選択や決定を学習者に委ねるだけでは不十分であり、教師による適切な指導と足場かけ（スキャフォールディング：学びのサポート）が不可欠なのです。

一見、少し複雑に感じられるかもしれません。しかし、ここで押さえるべき最も重要な点は、自己調整学習がまずもって1つの「理論」であるということです。自由進度学習や複線型授業といったものは、その理論を具現化するための学習「形態」や「手法」の1つに過ぎません。

学びの「本質」である自己調整学習と、それを実現するための「形式」である学習形態は、次元の異なる概念なのです。特定の形式を導入すれば自己調整学習が育つ、という安易な結論に飛びつくべきではありません。重要なのは形式ではなく、その中でいかに自己調整のサイクルを促すかであり、それは従来の一斉授業という形態であっても十分に可能なのです。

浅い学びか深い学びか、教員の「問いかけ」1つで変わる

さらに、これらの理論的背景を踏まえたうえで、実践において最も問われるべきは、「それが真に“深い学び”につながっているか」という点です。

もし自己調整のサイクルが、単にタスクをこなすための作業手順として機能してしまえば、学びは表層的なものにとどまります。例えば、次のようなケースです。

予見：「今日の課題プリントを15分で終わらせる」といった量的な目標になる。

遂行：「とにかく早く終わらせよう」と、解き方を暗記して機械的に作業する。

自己省察：「時間内に終わった」「難しかった」といった単なる感想で終わる。

これでは、算数でいえば「なぜこの公式が成り立つのか」「この考え方は、ほかのどんな問題に応用できるか」といった概念的な理解や、粘り強く多様な解法を考える思考力にはつながりません。

深い学びは、学習者が知識の関連性や意味を自ら見いだし、構造化していくプロセスで生まれます。自己調整学習をそのためのエンジンにするには、教師の働きかけがカギとなります。

例えば、目標設定（見通し）や振り返り（省察）の質は、教師の「問い」1つで大きく変わります。

予見での問いかけ

（浅い）「今日の目標は何？」

（深い）「今日の学びを通して、何ができるようになりたい？」「この問題の“一番大切なポイント”は何だと思う？」「これまでに習ったことで、使えそうなものはないかな？」

自己省察での問いかけ

（浅い）「何がわかりましたか？」

（深い）「今日の学びと、前に習った〇〇は、どうつながっている？」「今日の考え方を使うと、ほかにどんな問題が解けそう？」

こうした問いは、生徒にメタ認知を促し、知識を関連付け、構造化するきっかけを与えます。

深い学びは、効果的な学習方略（どのように学ぶか）の獲得と深く関わっています。問題を解くこと自体が目的ではなく、そのプロセスで「どのように考えたか」「なぜその方法を選んだか」「もっとよい方法はないか」を意識させることが重要です。

例えば、生徒の振り返りに対して、「その解き方を思いついたきっかけは何だったの？」「そこで図を書いてみたのは、すごくいい工夫だね」と、結果ではなくプロセスや方略を承認し、価値づけることで、生徒は「学び方」そのものを学ぶようになります。

自律して深い学びができる学習者を育てる

自己調整学習は、「何をどのくらいやるか」という学習量の自己管理にとどまるものではありません。「どのように学び、なぜそう学ぶのか」という学習の質の自己管理にまで踏み込んでこそ、真価を発揮します。

私たちが目指すべきは、「自己調整学習をさせること」ではなく、「自己調整学習を通して、深い学びに至る学習者を育てること」です。その視点を持ち続けることこそ、形式的・表層的な実践を乗り越えるための最も重要なカギとなります。

そして、このような視点で日々の実践を捉え直すことこそが、子どもたちに未来を生き抜くための本物の「羅針盤」を手渡すことにつながるのではないでしょうか。

（樋口 万太郎 ： 中部大学 現代教育学部 現代教育学科 准教授）