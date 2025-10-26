高松市に落語に打ち込む小学5年生がいます。11歳の安藤佳以くん。

【写真を見る】小学生でただ1人「R-1グランプリ」準々決勝進出！！ 落語家を目指す11歳の小学生 高座名は“本読亭魚之輔”「お客さんにすごく楽しんでもらえるような落語を」

一人芸の日本一を決める「R－1グランプリ」の前回大会に初出場し、なんと、準々決勝まで勝ち進んだ実力者です。

なぜ落語に興味を持ったのかや将来の夢などを聞きました。

持ちネタは「時そば」「饅頭こわい」

父親と弟の前で練習し、話芸に磨きをかけます。高松市の小学5年生、安藤佳以くんです。高座名は「本読亭魚之輔（ほんよみていうおのすけ）」





尊敬する春風亭一之輔（しゅんぷうていいちのすけ）師匠の名を参考に大好きな「本」と「魚」の文字を入れて、自分で決めたと言います。現在の持ちネタは、「時そば」や「饅頭こわい」など古典9席を数えます。

（安藤佳以くん）

「小道具とかも扇子と手ぬぐいだけなので、それだけを使って、いかに表現をするかで、それで、どうやって笑わせられるか。上半身だけを使って笑わせるっていう難しいんだけど、笑わせられた時はすごくうれしいし。



YouTubeで聞いたりして、長いネタだったら何セットかに分けて、前半、真ん中らへん、後半くらいに分けて覚えるっていうのを繰り返していって、最後全体をきっちりして」

小学生ではただ一人「R-1グランプリ」準々決勝まで残る

一般的な家庭で育つ中、落語との出会いは、大好きな本を通じてでした。



ーお父さんかお母さんが落語が好きとか、そういったことがあったのですか



（父親・謙佑さん）

「いや、全然なくて。息子の方が先に落語に興味を持って始めて、それを応援する形というか、息子が始めたので聞き始めて、自分の方も同じように聞くようになったみたいな。そういう感じです」

本格的に落語を始めたのは2年前。学校や地域のイベントで出演を重ね、去年、挑んだこども落語の日本一を決める大会では小学生の部で2位に。



さらに「R－1グランプリ」の前回大会にも落語を盛り込んだショートコントで出場。結果、5511人中、123人に絞られた準々決勝まで残りました。アマチュアは自らも含めて3人で、小学生ではただ1人ということです。



（安藤佳以くん）

「準々決勝とかになったらプロの方とかいっぱいいたので無茶苦茶、緊張したんですけど、やっぱり、そのR－1に臨んで、すごくポジティブいろいろ感じるようになりました」

放送委員会で月に1回「小話コーナー」

高松市の屋島小学校です。安藤くんはふだん、友人たちと勉強やスポーツにはげむ小学5年生。好きな科目について聞いてみると…。



（安藤佳以くん）

「国語が好きです。どんなところが好き？物語の要点を考えたりとか、別の意味合いを考えてみたりとか、そういうのとか。あと、言葉遊びとかそういうのが好きです」



ーふだんは放送委員なの？



「はい、放送委員会に入っています」



ーやっぱりしゃべったりするの？



「そう。だから、きょうの朝とかは小話コーナーやりました。月に1回、月の1番最後の月曜日に、いつも小話をしています」



友人は…



（亀山巧太くん）

「何か落ち着いててみんなの話を聞いている感じ…5年生とは思えない。はずかしい…。めっちゃ落ち着いていますね」



ーふだんから面白いの？



「ふだんから面白くて、やっぱり落語とは違う面白さもあるから」



（熊野真美校長）

「すごく明るくてクラスのムードメーカーのお子さんです。好きなことをとことん突き詰めて、これからも将来に向かって、夢を持って頑張ってほしいと思います」

「間のとり方とか…本当に小学生！？」

8月、岡山市に全国の大学から落語研究会の精鋭が集まりました。その中に、安藤くんの姿が…。



（安藤佳以くん）

「ちょっと笑いをとるのは難しい話なんですけど、頑張って笑いを取ろうと思います。大学生の皆さんと同じくらいうけを取れるように頑張ります」



学生落語に触れてもらおうと開かれた寄席に大学生とともに出演しました。



知人である岡大落研のメンバーが、安藤くんの実力を高く評価。役の特徴をとらえるのがうまくそれぞれを演じ分ける表現力の高さや舞台で観客を引き込む力を見込み「ゲスト」として招きました。



（訪れた人）

「本当に小学生なんですか？すごいですね。あの間の取り方とか。大学生もなかなか大変だと思いますけど」



「いわゆる早口みたいにするところで、聞き取りにくいんだけど、ものすごいことを言っているというのがすごいなという印象を受けました」



（安藤佳以くん）

「皆さん、きょう、面白かったでしょうか？後ろの方とか聞こえましたかね？



ちょっと『女将さん』とかの辺りの声が小さかったみたいなんですが…ありがとうございます。



ここから、また、発声とかの練習も頑張っていきたいと思いますので、皆さん、また、僕を見かけたら、ぜひ、見に来てください。これからもよろしくお願いいたします」

今年度も「R-1グランプリ」へ

今後、出演するイベントに向け練習を続けています。見守る父親の謙佑さんもネタを書き起こして台本にするなどサポートをしています。



（父親・謙佑さん）

「途中でやめるだろうなとは思っていたので、まさか、ここまで続くとはという感じではいます。本人がやりたいまでやればいいんじゃないかなと思っているんで、本当に別に落語だけというわけでもないですし、本当に好きなことをやってくれればって感じです」



今年度の「R－1グランプリ」にも出場するという安藤佳以くん。将来の夢について聞いてみました。

（安藤佳以くん）

「将来の夢は…やっぱり落語家にもなりたい。お客さんの笑いがずっととれるように、お客さんにすごく楽しんでもらえるような落語をこれからずっと、ずっと絶やさず続けていきたいなと思います」



落語家になるという大きな夢に向けて…。1つの「特集（ネタ）」は終わっても「本読亭魚之輔」という名の高座はこれからも続いていきます。